Habitantes de Umpalá, Piedecuesta, exigen construcción de un nuevo puente tras colapso de estructura

Bucaramanga

En el corregimiento de Umpalá, en Piedecuesta, Santander, la comunidad vive una difícil situación de movilidad luego del colapso de un puente que servía como acceso principal por la vía de Mensulí.

De acuerdo con los habitantes, la estructura ya presentaba deterioro desde hace años y, aunque en varias ocasiones ellos mismos realizaron reparaciones improvisadas, en los últimos días terminó por ceder.

Johan Alexis Estupiñan, habitante de la zona, relató a Caracol Radio que el puente es usado diariamente por estudiantes y trabajadores que necesitan llegar a Piedecuesta. “La Policía Nacional prohibió el paso, pero con la necesidad que tenemos seguimos utilizándolo, corriendo el riesgo. Lo único que hicieron fue cambiar algunas tablas, pero la solución real es un puente nuevo, metálico”, afirmó.

¿Hay otro acceso a Umpalá?

El líder comunitario añadió que el acceso alterno por la vía de 15 Letras es mucho más largo porque está en el pico de la montaña, es una caminata de alta intensidad y los habitantes corren riesgo al transitar ya que por este tramo continuamente hay caída de rocas: “Por allí una caminata nos puede tardar dos o tres horas, mientras que por Mensulí el recorrido hasta Umpalá no supera los 45 minutos”.

Comunidad exige medidas urgentes, pero no ha recibido solución por años:

La comunidad asegura que ya elevó la queja ante la Gobernación de Santander, donde fue remitida a la oficina de Infraestructura, pero hasta el momento no han recibido respuesta. Tampoco la alcaldía de Piedecuesta ha concretado una mesa de trabajo para definir soluciones inmediatas.

Los habitantes de Umpalá insisten en la urgencia de construir un nuevo puente que garantice el paso seguro, especialmente para los niños que a diario deben movilizarse hacia sus instituciones educativas y para los residentes que deben ir al municipio de Piedecuesta.