El ingreso de alimentos en la central de Bucaramanga cayo un 45% por bloqueos viales

La central de abastos de Bucaramanga reporta una fuerte reducción en el ingreso de alimentos, que pasó de más de 4.000 toneladas diarias a menos de 2.000.

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En el sexto día de paro en Santander, por la actualización catastral, la disminución en el ingreso de productos ya es cercana al 45%.

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Esto significa que cada vez hay menos alimentos disponibles para los compradores, ya que al ingresar menos productos se reducen los inventarios. A esto se suma otro efecto: el aumento en los precios.

El problema también está en el transporte. Muchos alimentos están llegando con retrasos por el uso de rutas alternas, mientras que otros simplemente no están entrando a la central.

“Esto afecta la calidad del producto, que pasa más tiempo expuesto a altas temperaturas, y hay alimentos que definitivamente no están llegando”, explicó el subgerente de Centroabastos, Ricardo Arteaga.

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Productos como la papa, la zanahoria, la cebolla y el tomate ya registran incrementos que van desde el 50% hasta el 150%, impulsados por los mayores costos de transporte.

Además, los bloqueos han duplicado los tiempos de viaje, lo que encarece los fletes y el precio final para el consumidor.

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La situación podría empeorar en los próximos días. Desde la central advierten que, si continúan los cierres, el ingreso de alimentos podría caer hasta en un 90% y en menos de una semana empezar a hablar de desabastecimiento.