El ingreso de alimentos en la central de Bucaramanga cayo un 45% por bloqueos viales
Menos alimentos, mayores costos de transporte y riesgo de desabastecimiento en los próximos días si el paro continúa en Santander.
La central de abastos de Bucaramanga reporta una fuerte reducción en el ingreso de alimentos, que pasó de más de 4.000 toneladas diarias a menos de 2.000.
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En el sexto día de paro en Santander, por la actualización catastral, la disminución en el ingreso de productos ya es cercana al 45%.
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Esto significa que cada vez hay menos alimentos disponibles para los compradores, ya que al ingresar menos productos se reducen los inventarios. A esto se suma otro efecto: el aumento en los precios.
El problema también está en el transporte. Muchos alimentos están llegando con retrasos por el uso de rutas alternas, mientras que otros simplemente no están entrando a la central.
“Esto afecta la calidad del producto, que pasa más tiempo expuesto a altas temperaturas, y hay alimentos que definitivamente no están llegando”, explicó el subgerente de Centroabastos, Ricardo Arteaga.
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Productos como la papa, la zanahoria, la cebolla y el tomate ya registran incrementos que van desde el 50% hasta el 150%, impulsados por los mayores costos de transporte.
Además, los bloqueos han duplicado los tiempos de viaje, lo que encarece los fletes y el precio final para el consumidor.
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La situación podría empeorar en los próximos días. Desde la central advierten que, si continúan los cierres, el ingreso de alimentos podría caer hasta en un 90% y en menos de una semana empezar a hablar de desabastecimiento.