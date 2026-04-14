Se levantan el paro y los bloqueos en Santander: así fue el acuerdo para normalizar la movilidad

Este 14 de abril, el marco de las manifestaciones adelantadas en diferentes regiones del país en rechazo al incremento del impuesto predial, se conoció que fue alcanzado un acuerdo que permitirá levantar el paro y los bloqueos en el departamento de Santander.

El acuerdo fue posible tras un acuerdo entre líderes de las protestas, autoridades departamentales, municipales y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Los voceros de las manifestaciones confirmaron que, en el peaje de Lebrija, se normalizará la movilidad a partir de este momento.

Gobierno confirmó el acuerdo con los organizadores del paro campesino

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó el levantamiento del paro campesino en Santander y Norte de Santander.

Esto se produjo tras lograr un acuerdo para ajustar los avalúos catastrales en cada uno de los municipios afectados en estos departamentos.

El acuerdo se alcanzó tras una reunión en Bucaramanga entre el ministro del Interior, Armando Benedetti; el gobernador de Santander, mayor (r) Juvenal Díaz; y los organizadores del paro.

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