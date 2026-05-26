Denuncias y respuesta legal rodean a Carlos “El Pibe” Valderrama por caso de vivienda en Santa Marta

Santa Marta

A través de un video publicado en redes sociales, se dio a conocer una denuncia que involucra al exfutbolista Carlos “El Pibe” Valderrama y a su esposa, Elvira Redondo, luego de que el señor identificado como Tobías Redondo Guarnizo asegurara ser víctima de presuntas amenazas e intimidaciones relacionadas con una vivienda ubicada en el barrio Aeromar, cerca del aeropuerto Simón Bolívar.

A través de un video difundido en redes sociales, el hombre manifestó que el pasado 14 de abril varios sujetos armados habrían llegado hasta el inmueble donde se encontraba su hija junto a sus dos nietas menores de edad para exigirles abandonar el lugar, donde afirma haber residido durante los últimos 16 años. Además, señaló que posteriormente encontró la vivienda demolida, motivo por el cual presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.

Respuesta del exfutbolista

Luego de conocerse la denuncia pública, la defensa del exjugador respondió mediante un comunicado emitido por la firma jurídica Morelli Lawyers Group. En el documento, firmado por el abogado Cristian Camilo Morelli Espinal, se rechazan las afirmaciones hechas por Tobías Redondo y se asegura que los señalamientos carecen de pruebas que los respalden.

Asimismo, la representación legal sostuvo que existen procesos judiciales en curso contra el denunciante, entre ellos una denuncia ante la Fiscalía por presunta violencia intrafamiliar y otros hechos relacionados con convivencia ciudadana.