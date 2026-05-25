Fenómeno de El Niño reduce caudal del río Magdalena y afecta la Ciénaga Grande

Magdalena

Ante las recientes alertas emitidas por el IDEAM, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG mantiene el monitoreo en el sistema lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Actualmente, las condiciones de la temporada seca han generado una disminución en el nivel del río Magdalena, lo que impide el ingreso de agua por gravedad hacia los caños ubicados en el municipio de Remolino.

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Con el fin de evaluar el panorama actual frente a la alta probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026, se realizó un análisis histórico del comportamiento de los niveles del río Magdalena en las entradas de los caños El Salado y El Burro. Para ello, se elaboraron curvas de niveles diarios correspondientes al período 1980–2025, contrastándolas con el comportamiento observado durante el año 2026.