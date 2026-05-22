Alertan sobre deterioro del pedestal de la estatua de Carlos “El Pibe” Valderrama en Santa Marta

Santa Marta

El escultor Amilkar Ariza manifestó su preocupación por el estado del pedestal que sostiene desde hace 25 años la emblemática estatua de Carlos el “Pibe” Valderrama en Santa Marta. Según explicó, la estructura de bronce permanece en buenas condiciones y podría conservarse durante muchas décadas más; sin embargo, advirtió que el deterioro se encuentra en la base que soporta la obra, la cual ha sostenido durante años el peso total de la escultura.

El artista señaló que el monumento, de aproximadamente ocho toneladas de bronce, requiere una revisión técnica urgente para evitar riesgos, teniendo en cuenta la cantidad de turistas y visitantes que llegan semanalmente al lugar para tomarse fotografías y recorrer uno de los sitios más representativos de la ciudad.

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Ariza considera necesario reemplazar el pedestal actual por uno nuevo con un diseño arquitectónico más moderno y afirmó que estaría dispuesto a participar en el proceso si la Alcaldía o alguna entidad decide adelantar las adecuaciones necesarias.