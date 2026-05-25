INVEMAR lidera encuentro internacional para fortalecer inventarios de humedales Ramsar

Santa Marta

El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” — INVEMAR fue sede del segundo Módulo de formación titulado Técnicas y conocimientos de observación de la Tierra: mejores prácticas para apoyar los inventarios nacionales de humedales.

Este espacio reunió a participantes, especialistas e instituciones vinculadas a la gestión, monitoreo y conservación de humedales Ramsar de países de Latinoamérica, con el propósito de fortalecer capacidades técnicas para la construcción y actualización de los Inventarios Nacionales de Humedales.

Durante el encuentro, los participantes avanzaron en el uso de herramientas de observación de la Tierra, análisis de información espacial, creación de bases de datos, exploración de conjuntos de datos globales sobre humedales y elaboración de mapas prototipo mediante el software QGIS.

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Las sesiones combinaron presentaciones técnicas, ejercicios prácticos, espacios de trabajo guiado, discusiones grupales y actividades orientadas a identificar brechas de información y necesidades técnicas comunes en los procesos de inventario.