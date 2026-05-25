Supersalud revisa posibles fallas en dispensarios de Santa Marta

Santa Marta

La Superintendencia Nacional de Salud continúa adelantando jornadas de inspección y vigilancia a dispensarios médicos y prestadores de servicios de salud en diferentes regiones del país. Así lo confirmó Juan David Duque durante su visita a Santa Marta.

Según informaron las autoridades, por directriz del superintendente Daniel Quintero y del presidente Gustavo Petro, se tiene prevista la revisión de más de 100 dispensarios en 25 departamentos, alcanzando hasta el momento más de 65 visitas, incluyendo jornadas realizadas en Santa Marta y Ciénaga, donde se ha registrado un incremento en las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios.

Durante las inspecciones, la entidad aseguró haber identificado dificultades que no se limitan a las EPS intervenidas, sino que evidencian una problemática más amplia dentro del sistema de salud. Entre los hallazgos reportados se encuentran casos relacionados con demoras en la entrega de insumos médicos a pacientes, pese a que algunos productos permanecían disponibles en bodegas.

La Superintendencia señaló que continuará con las verificaciones para determinar responsabilidades y garantizar la atención adecuada a los usuarios.