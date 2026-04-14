Avanzan las obras de ampliación del aeropuerto Simón Bolívar en Santa Marta

Santa Marta

El proceso de ampliación del Aeropuerto Simón Bolívar avanza en varios frentes de obra, de acuerdo con el más reciente informe del concesionario a inicios de 2026. La intervención, que contempla una inversión cercana a los $75.368 millones de pesos.

Se conoció que el aeropuerto crecerá en un 36 % y permitirá incrementar la capacidad de atención de 3,2 millones a 5,8 millones de viajeros al año. Este aumento responde a la creciente demanda turística y comercial de Santa Marta, lo que obliga a modernizar la infraestructura para evitar congestiones y optimizar la operación aérea en temporadas altas.

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Actualmente, las obras avanzan en puntos clave como la adecuación de la sala internacional, la expansión de la plazoleta de comidas y la construcción de pasillos cubiertos en la plataforma aérea. También se adelantan trabajos en redes técnicas y en infraestructura sanitaria, incluyendo un tanque de igualación para la planta de tratamiento de aguas.