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25 may 2026 Actualizado 12:25

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En Santa Marta analizan oportunidades para impulsar comercio internacional con Venezuela

Durante la visita institucional del director general marítimo, Herman León Rincón, al Puerto de Santa Marta.

En Santa Marta analizan oportunidades para impulsar comercio internacional con Venezuela/ Puerto de Santa Marta.

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En Santa Marta analizan oportunidades para impulsar comercio internacional con Venezuela/ Puerto de Santa Marta.
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Santa Marta

La posibilidad de reactivar el comercio marítimo entre Colombia y Venezuela fue uno de los principales temas analizados durante la visita institucional del director general marítimo, Herman León Rincón, al Puerto de Santa Marta.

En el encuentro, el alto oficial se reunió con el presidente del terminal portuario, Domingo Chinea Barrera, y parte de su equipo directivo, con quienes revisó oportunidades que podrían fortalecer la dinámica comercial y generar nuevas perspectivas para el intercambio marítimo internacional.

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Asimismo, se abordaron temas relacionados con la seguridad marítima y portuaria, así como el desarrollo del proyecto gasífero offshore más importante del país, cuya operación tiene como punto estratégico el Puerto de Santa Marta con la participación de Petrobras.

Las autoridades y directivos coincidieron en la necesidad de continuar fortaleciendo acciones conjuntas para consolidar un comercio exterior más seguro, sostenible y competitivo para la región y el país.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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