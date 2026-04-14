Concejales de Fundación, Magdalena denuncian irregularidades en convenio sin avances en obras

Magdalena

La mayoría del Concejo del municipio de Fundación, Magdalena, encendió las alarmas tras detectar un presunto desorden administrativo y financiero en la ejecución de obras públicas, situación que fue puesta en conocimiento de la Contraloría Departamental.

Según la información de los cabildantes, la alerta se sustenta en un informe técnico que evidencia inconsistencias en el Convenio Interadministrativo, relacionados con proyectos de infraestructura en el municipio, cuyo valor supera los $15 mil millones.

Asimismo, denunciaron que, pese a haberse girado anticipos cercanos al 40% a los contratistas, el avance de las obras sería prácticamente inexistente. También cuestionaron la designación del ejecutor, señalando falta de transparencia en su elección y antecedentes de alertas por parte de organismos de control.

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Se conoció que no hay una respuesta por parte de la administración municipal relacionado con los requerimientos de información, lo que llevó a la apertura de un proceso sancionatorio y al inicio de una Actuación Especial de Fiscalización por parte de la Contraloría para verificar posibles irregularidades y un eventual detrimento patrimonial.