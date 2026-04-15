Estados Unidos reemplaza a Laura Dogu y designa a John Barret como encargado de negocios en Caracas

El Gobierno de Estados Unidos designó al diplomático John Barrett como encargado de negocios en Venezuela, en reemplazo de Laura Dogu. (Foto: Cortesía / Getty / Caracol Radio)

El Gobierno de Estados Unidos designó al diplomático John Barrett como encargado de negocios en Venezuela, en reemplazo de Laura Dogu, confirmó la propia funcionaria.

En un comunicado publicado en la cuenta en X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Dogu aseguró que su “asignación temporal en Caracas está llegando a su fin” y que Barrett, actual encargado de negocios en Guatemala, llegará “próximamente” al país para ocupar su puesto.

“Estoy profundamente agradecida con el presidente (Donald Trump) y el secretario (de Estado Marco) Rubio por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela y de representar a los Estados Unidos durante este momento histórico, mientras construimos una relación sólida entre nuestros dos países”, expresó.

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¿Qué pasará con Dogu?

Dogu, quien dijo que regresará a su puesto de asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, aseguró que el equipo en Caracas “continuará avanzando el plan de tres fases” de Trump y Rubio para Venezuela (estabilización, recuperación y transición) durante “esta nueva etapa de las relaciones” bilaterales.

Antes de este anuncio, un portavoz del Departamento de Estado había dicho que Dogu, nombrada encargada de negocios tres semanas después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, seguía al frente de la embajada en Caracas, luego de que varios medios de Guatemala aseguraran que Barrett la sustituiría.

¿Quién es Barret?

John Barret es un diplomático estadounidense que asumió funciones como encargado de negocios en Guatemala en enero de 2026, después haber sido ministro consejero en la Embajada de Estados Unidos en Panamá desde mayo de 2023.

Barret también ocupó los cargos de consejero para Asuntos Económicos en la embajada en Perú y de cónsul general en la ciudad brasileña de Recife.

Reconstruyendo lazos

Estados Unidos y Venezuela acordaron formalmente el pasado 5 de marzo restablecer lazos diplomáticos como un contundente paso en el marco de cooperación establecido entre Washington y Caracas después de que el Gobierno de Trump capturara a Maduro.

Ambos países habían roto relaciones en 2019, cuando el Gobierno de Trump, en su primer mandato, reconoció al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como mandatario encargado del país suramericano.

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100 días

El cambio de Dogu por Barret ocurre mientras en Venezuela se viven los primeros cien días de gobierno de Delcy Rodríguez, la líder chavista que asumió el poder tras la detención de Nicolás Maduro.

A cien días de su llegada al poder, uno de los principales focos de tensión sigue siendo el sustento legal de su mandato y la ausencia de una fecha para elecciones.

El partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, ha reclamado que el Parlamento evalúe “la existencia de una ausencia absoluta” de Maduro, lo que, sostiene, obligaría a convocar elecciones “en los siguientes 30 días a dicha declaratoria”.

En su fallo del 3 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejó en manos “de otros órganos del Estado” la calificación jurídica definitiva de esa ausencia, sin fijar plazos para un eventual proceso electoral.