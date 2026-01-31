Laura Dogu, encargada de negocios de EE.UU. en Venezuela, ya se encuentra en Caracas

Laura Dogu, designada como encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, ya se encuentra en ese país tras haber llegado en un vuelo procedente de Bogotá.

Su llegada marca un nuevo paso en la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países, las cuales se encontraban rotas desde 2019.

El avión que trasladó desde Bogotá a la embajadora Laura Dogu aterrizó en el aeropuerto que sirve a Caracas cerca de las 3:00 de la tarde hora local. No hubo acceso a la prensa.

Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar. – LFD pic.twitter.com/6N5df9Afd0 — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) January 31, 2026

Laura Dogu fue nombrada en este cargo el pasado 22 de enero por el Gobierno de Estados Unidos, en el marco del proceso de colaboración entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Esta unidad, con sede en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, es la oficina del Departamento de Estado encargada de gestionar las relaciones con Venezuela desde la suspensión de las operaciones de la Embajada en Caracas en 2019.

Dogu sucedió en el cargo a John McNamara, encargado de negocios desde febrero de 2025, quien viajó en enero pasado a la capital venezolana para abordar con las autoridades de ese país la posible reanudación de operaciones de la embajada.

Según el Departamento de Estado, Laura Dogu es, además de encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela, asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine.

