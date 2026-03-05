Estados Unidos restablece relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela

Este restablecimiento de relaciones tiene como meta crear condiciones “para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que se restablecen las relaciones diplomáticas con Venezuela. La decisión llega a dos meses del derrocamiento del expresidente Nicolás Maduro en una operación realizada en la madrugada del 3 de enero en Caracas.

“Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”, detalla el comunicado del Departamento de Estado.

“Nuestro compromiso está orientado a ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”, agrega el documento.

7 años después

Los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Venezuela permanecían rotos después de que a principios de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, Washington reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, a lo que Nicolás Maduro respondió rompiendo relaciones.

A finales de enero aterrizó en Caracas Laura Dogu, encargada de negocios estadounidense, con la misión de reabrir la misión en suelo venezolano, mientras que el Gobierno de Delcy Rodríguez nombró, pocos días después, a Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela ante Estados Unidos.

Llegada de la Encargada de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, a Caracas. (Foto: Cortesía Embajada EEUU en Venezuela)

Las fases para normalizar Venezuela

Tras la operación para capturar a Maduro, el Gobierno Trump estableció un proceso de tres fases para el futuro de Venezuela y el republicano ha apostado por la exvicepresidenta, Delcy Rodríguez, para pilotar la primera de estas etapas.

Este plan fue detallado por el Secretario de Estado:

Primera fase: estabilización del país

“El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos. Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra restricción”, señaló Marco Rubio.

El secretario de Estado confirmó que están “a punto de cerrar un acuerdo para tomar posesión de todo el petróleo. Tienen petróleo atrapado en Venezuela. No pueden moverlo debido a nuestra ‘cuarentena’ y, como está sancionado, vamos a tomar posesión de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo”.

Segunda fase: venta de crudo

La apertura de mercados venezolanos al mundo es el segundo punto de la hoja de ruta y el dinero “se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen. Así que tenemos mucha influencia para avanzar en la estabilización”.

“Esta segunda fase será la llamada recuperación, y consiste en garantizar que American Western y otras empresas tengan acceso al mercado venezolano de una manera justa”.

Tercera fase: transición política

“La tercera fase, por supuesto, será de transición. Se debe comenzar a impulsar el proceso de reconciliación nacional en Venezuela. Para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas, y que puedan regresar al país desde las cárceles y comenzar a reconstruir la sociedad civil”.

Venezuela fue “estabilizada”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Venezuela fue “estabilizada” y agregó que el petróleo del país suramericano va de camino a Houston.

“Venezuela lo está haciendo genial, ha sido estabilizada” y agregó que “miles de millones de barriles de petróleo están en camino hacia Houston”, durante un evento de reconocimiento al equipo de fútbol Inter de Miami en la Casa Blanca.

Delcy Rodríguez se reunió con la nueva encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela. Foto: Suministrada.

Durante su intervención, el mandatario elogió, nuevamente, a la presidenta Delcy Rodríguez, a quien calificó como una “persona maravillosa” e insistió en que mantienen una buena relación.

Sobre el petróleo venezolano, el republicano recalcó que “miles de millones de barriles de petróleo” han salido de Venezuela y están por llegar a Houston y a “otros lugares donde puedan ser refinados”.

Trump dijo que enviarán de vuelta a Venezuela “más dinero del que ellos han hecho en muchos años”.

Las declaraciones de Trump suceden después de que su secretario del interior, Doug Burgum, visitara a la presidenta Rodríguez en Caracas esta semana para ratificar las relaciones entre ambos países.