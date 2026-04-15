Candidatos criticaron a Iván Cepeda por no ir a Cumbre de Gobernadores: “Ha sido odioso”

Imagen de referencia. Casa de Nariño: Getty Images / Paloma Valencia: Getty Images / Luis Gilberto Murillo: Getty Images / Sergio Fajardo: Getty Images / Roy Barreras: Colprensa / Claudia Lopez: Colprensa.

Este miércoles, 15 de abril, se realizó la Cumbre de Gobernadores ‘Las Regiones Proponen’, a la cual fueron invitados varios candidatos presidenciales, entre ellos Iván Cepeda. El evento se llevó a cabo, incluso, en un entorno académico, pues se hizo en las instalaciones de la Universidad de La Sabana.

Sin embargo, aunque se esperaba su presencia, Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico, no asistió, lo cual fue fuertemente cuestionado por los candidatos Claudia López, Luis Gilberto Murillo, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Roy Barreras.

Las críticas de los candidatos a Iván Cepeda por no asistir a la Cumbre de los Gobernadores:

Esto dijo Paloma Valencia

Una de las primeras en salir al paso frente a la inasistencia de Iván Cepeda fue la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien lo cuestionó y lo calificó de “odioso”.

“No sorprende, porque este es un Gobierno que odia a las autoridades locales, ha sido odioso con todos los alcaldes; aun con aquellos que apoyaron a Petro, se los encuentra uno tristes y desilusionados, y así va a ser Cepeda: llegan, se echan un discurso largo, se van y no escuchan a nadie, así igualito será él”, aseguró Valencia.

Estas fueron las declaraciones de Sergio Fajardo

Otro de los candidatos que criticó al aspirante presidencial del Pacto Histórico fue Sergio Fajardo, quien mencionó que la actitud de Cepeda de faltar a este tipo de espacios es “incoherente”.

“Es lamentable; Colombia tiene derecho a escuchar y ver qué pensamos las diferentes personas que queremos dirigir el país. Además, es incoherente, porque los mismos que están hoy en el poder que no quiere participar en debates, hace cuatro años se quejaban porque no se participaba”, mencionó.

Esto comentó Roy Barreras

“No sé por qué no están viniendo ni él, ni Paloma Valencia, ni de la Espriella. Hoy vinieron algunos porque no era debate". “Están renunciando a las ideas y a los argumentos”, dijo.

Aquí las declaraciones de Claudia López

Claudia López también criticó a Iván Cepeda y dijo: “Se la pasa diciendo que quiere hacer un acuerdo con el país, ¿Quién le va a creer si ni siquiera viene a escuchar al país?”.

A lo que agregó que la no asistencia de Cepeda a estos espacios es una “falta de respeto”.

¿Qué dijo Luis Gilberto Murillo?

“Que renuncien a sus curules y vengan a debatir con nosotros en las calles o que nos inviten al Senado a debatir también”, dijo.

Cabe recordar que el objetivo del encuentro académico fue conocer las iniciativas contenidas en los planes de gobierno de los aspirantes en materia de desarrollo territorial.

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