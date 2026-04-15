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15 abr 2026 Actualizado 22:03

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Política

Candidatos criticaron a Iván Cepeda por no ir a Cumbre de Gobernadores: “Ha sido odioso”

Los candidatos presidenciales Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Claudia López y Luis Gilberto Murillo criticaron la inasistencia de Iván Cepeda a la cumbre de gobernadores que se realizó en la Universidad de La Sabana.

Imagen de referencia. Casa de Nariño: Getty Images / Paloma Valencia: Getty Images / Luis Gilberto Murillo: Getty Images / Sergio Fajardo: Getty Images / Roy Barreras: Colprensa / Claudia Lopez: Colprensa.

Imagen de referencia. Casa de Nariño: Getty Images / Paloma Valencia: Getty Images / Luis Gilberto Murillo: Getty Images / Sergio Fajardo: Getty Images / Roy Barreras: Colprensa / Claudia Lopez: Colprensa.

Imagen de referencia. Casa de Nariño: Getty Images / Paloma Valencia: Getty Images / Luis Gilberto Murillo: Getty Images / Sergio Fajardo: Getty Images / Roy Barreras: Colprensa / Claudia Lopez: Colprensa.

Este miércoles, 15 de abril, se realizó la Cumbre de Gobernadores ‘Las Regiones Proponen’, a la cual fueron invitados varios candidatos presidenciales, entre ellos Iván Cepeda. El evento se llevó a cabo, incluso, en un entorno académico, pues se hizo en las instalaciones de la Universidad de La Sabana.

Sin embargo, aunque se esperaba su presencia, Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico, no asistió, lo cual fue fuertemente cuestionado por los candidatos Claudia López, Luis Gilberto Murillo, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Roy Barreras.

Las críticas de los candidatos a Iván Cepeda por no asistir a la Cumbre de los Gobernadores:

Esto dijo Paloma Valencia

“No sorprende, porque este es un Gobierno que odia a las autoridades locales, ha sido odioso con todos los alcaldes; aun con aquellos que apoyaron a Petro, se los encuentra uno tristes y desilusionados, y así va a ser Cepeda: llegan, se echan un discurso largo, se van y no escuchan a nadie, así igualito será él”, aseguró Valencia.

Estas fueron las declaraciones de Sergio Fajardo

“Es lamentable; Colombia tiene derecho a escuchar y ver qué pensamos las diferentes personas que queremos dirigir el país. Además, es incoherente, porque los mismos que están hoy en el poder que no quiere participar en debates, hace cuatro años se quejaban porque no se participaba”, mencionó.

Esto comentó Roy Barreras

“No sé por qué no están viniendo ni él, ni Paloma Valencia, ni de la Espriella. Hoy vinieron algunos porque no era debate". “Están renunciando a las ideas y a los argumentos”, dijo.

Aquí las declaraciones de Claudia López

A lo que agregó que la no asistencia de Cepeda a estos espacios es una “falta de respeto”.

¿Qué dijo Luis Gilberto Murillo?

Que renuncien a sus curules y vengan a debatir con nosotros en las calles o que nos inviten al Senado a debatir también”, dijo.

Cabe recordar que el objetivo del encuentro académico fue conocer las iniciativas contenidas en los planes de gobierno de los aspirantes en materia de desarrollo territorial.

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Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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