Paloma Valencia aseguró que si gana las presidenciales “ningún programa social se va a tocar”

Este martes, 14 abril, habló en los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio, la candidata presidencial Paloma Valencia, quien se refirió a algunos aspectos de su programa de Gobierno, puntualmente, los subsidios a población vulnerable.

Valencia fue enfática y aseguró, tras ser preguntada si habrá recortes en algún sector hipotético de su Gobierno, que “ningún programa social se va a tocar”.

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“Nosotros no le vamos a cortar a la inversión social”

En esa misma línea, Paloma Valencia lanzó pullas al presidente Petro por un subsidio que, según ella, se creó en uno de los gobiernos de Álvaro Uribe.

“El Gobierno anda diciendo que Paloma va a quitar el subsidio del adulto mayor, por Dios bendito, si ese subsidio lo creó el presidente Uribe. Lo que pasa es que ahora la bandera más importante de Petro es una bandera uribista, por eso me gusta decirle: ‘Petro, Uribe es tu papá’”.

Y así, aseguró que “lo importante es decir que nosotros no le vamos a cortar a la inversión social, pero sí vamos a castigar entidades, cerrar, fusionar ministerios y disminuir el gasto de funcionamiento del Estado drásticamente, porque es que no hay más que hacer. Por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad, ya lo había tumbado, como no lo pudieron revivir, pues ya está muerto, no me toca hacer nada, ya lo hice. La ventaja mía es que yo ya tumbé el Ministerio de la Igualdad”.

Sobre Juan Daniel Oviedo

Finalmente, Valencia apuntó que Juan Daniel Oviedo “tiene que escoger un sector en el que quiera trabajar”.

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“A él le gusta mucho el tema de informalidad, le gusta mucho el tema de la economía para los colombianos emprendedores. Él tiene que ir pensando cuál es el sector en donde va a ayudar en este gobierno y construir soluciones”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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