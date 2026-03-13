“Nos complementamos bien”: Luz María Zapata contó cómo llegó a ser fórmula de Luis Gilberto Murillo

Luz María Zapata, fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo, estuvo en Dos Puntos, de Caracol Radio, para hablar de la carrera presidencial de cara a la primera vuelta que se desarrollará el 31 de mayo de 2026.

¿Cómo llegó a ser la fórmula de Luis Gilberto Murillo?

Zapata afirmó que el excanciller y ahora candidato presidencial es un hombre que siempre le ha quitado el sueño. Contó que le escribió a un amigo en común porque quería ayudarle en la campaña.

“Mi amigo me dijo que fuera a Washington a hablar con él. Esta semana, el martes, tuvimos un almuerzo y me lo propuso. Yo inmediatamente le dije que sí”, manifestó.

¿Cuál es su aporte a la campaña de Murillo?

Destacó que tiene toda una vida de experiencia en política, además de su labor en el sector privado.

“Creo que tengo visión de país, nos complementamos bien”, sostuvo. Además, explicó que tanto Murillo como ella tienen necesidad por el servicio público.

“Estoy orgullosa de mi trabajo en Asocapitales. Deberíamos haber podido trabajar con el gobierno Petro, pero Federico Gutiérrez lo hizo imposible”, puntualizó.

Cómo ve la contienda política

Comentó que le gusta la dupla que conformaron Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, revelando que tiene un gran aprecio por el director de la Dian: “es una pareja bonita”.

No obstante, reiteró que la mejor dupla para las elecciones es la que conformaron ella y Murillo.

“Hoy soy la fórmula de Murillo por mis talentos, por mi capacidad. Él me escogió a mí, Luz María Zapata”, dijo.

Salud de Germán Vargas Lleras

Ante la difícil situación de salud que afronta el líder político de Cambio Radical, Zapata, expareja de Vargas Lleras, indicó que sabe lo mismo que todos los colombianos.

“Siempre ha estado en mis oraciones. Fue el hombre más importante, tras mi papá, que ha estado en mi vida. Espero pueda salir de esa batalla que está librando”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa con Luz María Zapata aquí: