Abren preinscripciones para subsidio ‘Mi casa bella’ en Cali: Puede aplicar del 14 al 17 de abril

La alcaldía de Cali ha dado a conocer el nuevo proceso de inscripción para el subsidio ‘Mi Casa Bella’ durante abril de 2026. Este subsidio busca que los caleños puedan mejorar las condiciones básicas de sus viviendas por medio de incentivos económicos.

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“Cada subsidio equivale a 9,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), con un valor promedio de hasta $16.633.000 por beneficiario, para una inversión superior a los 3000 millones de pesos, provenientes del crédito público ‘Invertir para Crecer’ liderado por el alcalde Alejandro Eder”, detalló Juan Carlos Guerra Lara, subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al subsidio ‘Mi Casa Bella’ en Cali?

Los interesados en inscribirse a este beneficio deben contar con los siguientes requerimientos:

Conformar un hogar con ingresos inferiores a 4 SMMLV.

Ser propietario o poseedor de una vivienda en zona urbana legalizada o en proceso de legalización.

Que el predio no esté ubicado en zona de riesgo ni tenga medidas cautelares (embargos, hipotecas).

Que ningún miembro del hogar haya recibido subsidios distritales anteriormente, ni tenga otra propiedad.

Residir en Cali desde hace mínimo cinco años.

Estas son las fechas y barrios priorizados para el subsidio ‘Mi Casa Bella’ en Cali

Las jornadas de preinscripción presencial en el territorio vallecaucano se concentrarán en una serie de barrios priorizados desde el 14 hasta el 17 de abril. Estos son los puntos:

Mojica : martes 14 y miércoles 15 de abril - Cancha de las Gemelas (calle 75 # 28E 2-60).

: martes 14 y miércoles 15 de abril - Cancha de las Gemelas (calle 75 # 28E 2-60). Ciudad Córdoba : martes 14 y miércoles 15 de abril - Salón comunal (carrera 42B # 50-32, Ciudad Córdoba, etapa 3).

: martes 14 y miércoles 15 de abril - Salón comunal (carrera 42B # 50-32, Ciudad Córdoba, etapa 3). Mariano Ramos : martes 14 y miércoles 15 de abril - Caseta comunal de Mariano Ramos (calle 40 con carrera 47 esquina).

: martes 14 y miércoles 15 de abril - Caseta comunal de Mariano Ramos (calle 40 con carrera 47 esquina). Unión de Vivienda Popular : jueves 16 y viernes 17 de abril - Unidad Recreativa Marino Rengifo Salcedo (carrera 41H # 38-75).

: jueves 16 y viernes 17 de abril - Unidad Recreativa Marino Rengifo Salcedo (carrera 41H # 38-75). Calimío Desepaz y Desepaz Invicali: jueves 16 y viernes 17 de abril - Caseta comunal Desepaz (calle 119 con carrera 23 esquina).Comunas con preinscripción hecha

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La convocatoria contempla barrios priorizados, donde ya se han realizado o se realizarán jornadas de preinscripción en territorio:

Comuna 4 : La Isla, Olaya Herrera, Sultana–Berlín y Bolivariano.

: La Isla, Olaya Herrera, Sultana–Berlín y Bolivariano. Comuna 6 : Calimío Norte, Petecuy I, II y III, San Luis I y II, Jorge Eliécer Gaitán.

: Calimío Norte, Petecuy I, II y III, San Luis I y II, Jorge Eliécer Gaitán. Comuna 10 : El Guabal, San Judas Tadeo I y II.

: El Guabal, San Judas Tadeo I y II. Comuna 14 : Puerta del Sol (etapas 1, 4, 5 y 6), José Manuel Marroquín I y II.

: Puerta del Sol (etapas 1, 4, 5 y 6), José Manuel Marroquín I y II. Comuna 15 : El Vallado I y II, Mojica, Ciudad Córdoba.

: El Vallado I y II, Mojica, Ciudad Córdoba. Comuna 16 : Mariano Ramos, Unión de Vivienda Popular.

: Mariano Ramos, Unión de Vivienda Popular. Comuna 21: Calimío Desepaz, Desepaz Invicali, Villa Mercedes I, Villa Luz.

¿Cómo inscribirse al subsidio ‘Mi casa Bella’?

Durante finales de 2025 e inicios de 2026 se realizaron jornadas de inscripción para gran parte de los barrios focalizados para este beneficio. Sin embargo, si cumple con los requisitos y aún no ha aplicado, puede dirigirse de manera presencial a la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Distrital para realizar el trámite.

La atención se brinda en el Edificio Fuente Versalles (avenida 5AN # 20N-08), de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 4:00 p.m., hasta el 21 de abril de 2026.

Documentos requeridos

Los documentos de identidad de todos los integrantes del grupo familiar.

Copia del recibo predial actualizado (2026).

Copia de una factura reciente de servicios públicos domiciliarios (2026).

Certificado de libertad y tradición inferior a 30 días o protocolización mayor a cinco años.

Certificado de vecindad que acredite residencia en Cali de por lo menos cinco años, expedido por la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital.

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