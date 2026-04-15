¿Cuántos años hay que convivir en pareja para heredar pensión? Esto dice la ley en Colombia

Gracias a un caso originado en 2019, en el que una mujer realizó una solicitud de pensión de sobreviviente luego del fallecimiento de su pareja, con la que sostuvo un matrimonio por siete años, la cual fue rechazada; la Corte Suprema de Justicia esclareció cuáles son los requisitos que se deben cumplir al momento de solicitar el auxilio económico tras el fallecimiento del cónyuge.

El dictamen lo ofreció la Sala de Casación Laboral al analizar el recurso emitido en contra de Colpensiones, entidad la cual había rechazado la solicitud del reconocimiento de la pensión a la persona que había realizado la petición.

¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para solicitar la pensión de sobreviviente en Colombia?

En el caso mencionado, a pesar de que la persona contrajo matrimonio con el afiliado en el 2010, se logró demostrar que no existía una relación de pareja real dentro de los años previos a su muerte. Según la investigación, se evidenció que la relación se constituía en el rol de cuidadora-paciente, mientras la mujer mantenía otro vínculo sentimental.

El Tribunal Superior de Buga, gracias a documentos y testimonios, concluyó que en dicha relación no se cumplía el requisito excluyente para la aceptación de la solicitud a una pensión de sobreviviente: La convivencia efectiva. Decisión que fue respaldada por la Corte Suprema.

Adicionalmente, se aclaró que, dentro del sistema de seguridad social, el vínculo formal por matrimonio no es indispensable, sino la existencia de una relación basada en apoyo mutuo, convivencia y acompañamiento, así como requisitos como:

Vida en común bajo el mismo techo

Apoyo económico entre la pareja

Relación afectiva estable

Acompañamiento constante

¿Cuántos años se deben convivir para poder solicitar la pensión de sobrevivientes en Colombia?

En el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, se establece que el cónyuge debe evidenciar que durante un periodo de cinco años se consolidó una relación continuada con el fallecido, como mínimo.

Este mecanismo se instauró con el objetivo de prevenir el fraude en el sistema de pensiones. Además, busca garantizar que el dinero llegue a la persona que formó parte del círculo familiar del difunto verdaderamente e hizo parte de una relación ininterrumpida en el tiempo con el afiliado durante, como mínimo, cinco años.

¿Qué documentos son los necesarios para solicitar la pensión de sobreviviente en Colombia?

La legislación vigente establece que el cónyuge que desee realizar la solicitud de pensión de sobreviviente a la entidad encargada deberá presentar documentos tales como:

Documentación del afiliado

Copia del documento de identidad.

Registro civil de defunción.

Historia laboral o certificado de pensión.

Cónyuges o compañeros permanentes

Registro civil de matrimonio o pruebas de la unión marital como:

Declaraciones juramentadas.

Escrituras públicas.

Sentencias judiciales.

Registro de defunción del pensionado.

Copia del documento de identidad del solicitante.

Formulario Único de Solicitudes Prestacionales en el que se radica la solicitud.

Declaración extrajuicio que acredite la convivencia mínima exigida por la ley, especialmente en el caso de compañeros permanentes.

El alto tribunal ha reiterado que estos documentos pueden ser validados antes del deceso del afiliado o en cualquier periodo, siempre y cuando sea factible evidenciar una relación auténtica.

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