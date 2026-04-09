Día sin carro en Cali coincidirá con la Maratón de la ciudad: será el 3 de mayo

El Día de la Movilidad Sostenible en Cali, conocido como Día sin carro y sin moto, se realizará el próximo 3 de mayo y no el 22 de abril, como se había previsto inicialmente.

La decisión fue adoptada por la Alcaldía tras solicitudes ciudadanas y desde distintos sectores, con el fin de que la jornada coincida con la maratón de la ciudad y así facilitar el desarrollo del evento deportivo.

“Recordemos que para esta maratón, pueden estar cerca de 13 mil corredores, los que participan, muchos de estos viene de fuera. Son 42 kilómetros a recorrer, entonces es importante que puedan hacerlo de manera segura y limpia. Esta medida también sirven para descontaminar un poco el ambiente, por esta razón se mueve la fecha”, señaló, Carlos Santacoloma, subsecretario de Movilidad.

La jornada se llevará a cabo entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, periodo durante el cual estará restringida la circulación de vehículos particulares y motocicletas, incluidos híbridos y eléctricos.

La administración indicó que entre las excepciones se encuentran el transporte público, como el MIO, taxis, vehículos de servicio especial, así como unidades de emergencia y logística.

Advierten que quienes incumplan la restricción se exponen a una sanción económica superior a los 680.000 pesos.