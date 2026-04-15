12 crecientes súbitas se registraron en el Quindío debido a las fuertes lluvias

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Armenia

Debido a las fuertes y constantes lluvias se generaron diferentes emergencias en varios municipios del departamento relacionadas con deslizamientos, inundaciones y crecientes súbitas.

El reporte lo entregó el secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez señaló que las afectaciones respecto a las crecientes súbitas se registraron en los municipios de Córdoba, Calarcá, Circasia, Salento y Génova.

“12 crecientes súbitas que se presentaron en Córdoba, Calarcá, Circasia, Salento y Génova. En Génova se nos presentó la vereda El Dorado, sector de la escuela Ramón Jaramillo, en Calarcá en Quebrada La Pradera, Quebrada Naranjal, Quebrada El Pescador, Quebrada El Cofre, Río Santo Domingo, sector Puente de la Sonadora. Y en los sectores de Salento, Río Quindío, sector La Playa, La Vereda Navarco", indicó.

Asimismo, evidenció que se presentaron dos deslizamientos en los municipios de Génova y Circasia, también una inundación sobre la vía en el municipio de Córdoba.

Resaltó que el acompañamiento que realizan desde la gobernación departamental frente a las emergencias es monitoreo con la alerta comunitaria con los vigías quienes son los que informan cualquier eventualidad para tomar acciones inmediatas de mitigación.

Dio a conocer que activaron las alertas desde la oficina de gestión del riesgo departamental para generar la atención de manera oportuna ante las emergencias que pueden registrarse debido a las fuertes lluvias.

“Hacemos el acompañamiento desde la oficina de gestión de riesgo, por supuesto, estamos haciendo monitoreo con una alerta comunitaria con los vigías. Ellos nos están informando constantemente digamos de las posibles crecientes súbidas que se llegaran a presentar y así mismo para tomar acciones pertinentes. Asímismo, activamos la alerta las alertas desde la oficina de gestión de riesgo departamental, desde las diferentes áreas para poder atender de manera oportuna y ágil", mencionó.

10 de los 12 municipios del departamento se encuentran en alerta naranja por riesgo de deslizamiento de acuerdo con el pronóstico del Ideam.