20 emergencias se han registrado por lluvias en lo que va de marzo en el Quindío

Armenia

Las fuertes lluvias han generado emergencias en el departamento y por eso las autoridades establecen el monitoreo en los puntos críticos con el fin de mitigar las afectaciones.

El director de la unidad departamental de gestión del riesgo, Jaider Hidalgo entregó el balance desde el primero hasta el 10 de marzo relacionado con las emergencias y atenciones que han establecido en los diferentes municipios.

“Durante este periodo se registraron 20 emergencias en diferentes municipios del departamento. Inundaciones, una creciente súbita, dos caídas de árboles, cinco vendavales, seis movimientos en masa, tres accidentes de tránsito, un daño eléctrico, un incendio estructural y un incidente con materiales peligrosos. Como resultado de estos eventos se reportan las siguientes afectaciones, una vivienda destruida, una familia afectada, 37 viviendas averiadas con 37 familias afectadas”, mencionó.

Asimismo, sostuvo: “Los municipios con mayor número de eventos, Génova quien reportó cinco eventos, Filandia con cuatro eventos, Calarcá con tres eventos, Montenegro con tres eventos. Igualmente Se presentaron emergencias en los municipios de Armenia, Circasia, La Tebaida, Quimbaya y Salento con un evento cada uno. Adicionalmente se recibieron reportes en Buenavista, Córdoba y Pijao, los cuales fueron atendidos en articulación con los organismos de socorro y autoridades locales”.

El funcionario entregó recomendaciones para evitar afectaciones durante las lluvias como es evitar arrojar escombros o basuras a los ríos, quebradas o sistemas de alcantarillado puesto que se pueden generar represamientos e inundaciones.

“Realizar limpieza periódica de canales, bajantes, techos y desagües en viviendas y establecimientos. Estar atentos a señales de alerta en zonas de ladera como grietas en el suelo, inclinaciones de árboles, ruidos inusuales o deslizamientos pequeños. No transitar ni permanecer cerca de ríos o quebradas durante lluvias intensas ante el riesgo de crecientes súbitas”, puntualizó.