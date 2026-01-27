Emergencias en Armenia debido a las lluvias, colapso de tres viviendas deja varios damnificados

Armenia

Emergencias en Armenia debido a las lluvias, colapso de tres viviendas deja varias personas damnificados

Prácticamente no ha parado de llover en Armenia y la mayoría de los municipios del Quindío, lo que ha provocado varias emergencias por colapso de viviendas, deslizamientos de tierra y caída de árboles en municipios como Armenia, La Tebaida, y Génova.

Emergencias en Armenia

Según Jaider Hidalgo, director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo del Quindío entregó el reporte de las emergencias ocurridas en Armenia “Desde la unidad departamental para la gestión del riesgo de desastres nos permitimos dar el informe del día de hoy donde se presentaron dos emergencias en la ciudad de Armenia hasta el momento.

La primera situación ocurrió aproximadamente a la 1:30 de la mañana cuando se registró un desplome de un techo en la calle 19 Norte número 1240 en el conjunto residencial El Retiro bloque 4 apartamento 501, dejando como saldo cinco personas afectadas, tres adultos y dos menores de edad.

Colapso de viviendas subnormales en Armenia

El funcionario agregó “De igual manera a las 7:50 a.m. en el barrio Gaitan Alto, al sur de Armenia, sector ubicado detrás de la cancha se presentó un colapso total de una vivienda afectando a dos adultos y tres menores, los cuales lamentablemente perdieron absolutamente todos sus enseres, quedando en una situación de alta vulnerabilidad.

Familias Damnificadas en Armenia por las lluvias. Foto: Cortesía Omgerd Ampliar

Desde la unidad departamental en articulación con los organismos de socorro y las entidades competentes, están adelantando acciones necesarias para la atención de las familias afectadas y la verificación de las condiciones de seguridad en ambos sectores.

Informe Omger Armenia

Deslizamiento de tierra por fuertes lluvias causa el colapso de tres viviendas subnormales en el barrio Gaitán Alto, con pérdida total de estructuras y enseres. No hay afectación a vidas humanas, pero si pérdidas materiales, entregará Ayuda humanitaria de emergencia por parte de la OMGERD. Hay tres viviendas más con agrietamientos, hundimientos de terreno y daños estructurales. la OMGERD está aplicando formato de censos y evacuación preventiva a la población afectada

Así mismo las lluvias han provocado emergencias en municipios como La Tebaida con caída de árboles y Génova con deslizamientos de tierra.

Desde la Unidad departamental de la gestión del riesgo reiteran el llamado a la comunidad a informar oportunamente cualquier situación de riesgo y a seguir las recomendaciones de prevención para evitar este tipo de emergencias.

Alertas para el Quindío

Según las alertas del IDEAM hoy el municipio de Armenia está en alerta roja por el riesgo de deslizamiento de tierra, mientras que en alerta naranja están los municipios Buenavista, Calarcá, Córdoba, Pijao y alerta amarilla, Circasia, Génova, La Tebaida, Montenegro, y Salento

Además, hay alerta naranja por la Probabilidad de crecientes súbitas el río La Vieja y sus afluentes, especialmente en los ríos Verde (municipios de Córdoba y Buenavista) y Quindío (municipios de Calarcá y Salento), río Lejos y la quebrada La Iglesia (municipio de Pijao). Se recomienda especial atención en los municipios de Tebaida, Pijao, Génova, Armenia, Calarcá y Salento.