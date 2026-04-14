UNGRD anuncia subsidios de arriendo para más de 90 familias damnificadas por incendio en Ibagué

Ibagué

Tras una mesa de trabajo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), junto con la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué, anunciaron ayudas para más de 90 familias damnificadas por el incendio registrado el pasado 12 de abril en el asentamiento Los Álamos.

En diálogo con Caracol Radio, el asesor de la Dirección General de la UNGRD, Sebastián Azuero, indicó que el incendio generó afectaciones en un total de 2.571 metros cuadrados, donde resultaron afectadas 110 viviendas de manera parcial o total.

“También estuvimos reunidos con las comunidades y llegamos a acuerdos de cara a lo que viene. La UNGRD, en compañía de la Gobernación, apoyará mediante subsidios de arriendo durante tres meses, prorrogables por otros tres”, manifestó Sebastián Azuero, asesor de la Dirección General de la UNGRD.

De otro lado, la entidad se comprometió a brindar asistencia técnica a los procesos que permitan salvaguardar, de la mejor manera y sin inconvenientes, los derechos de las personas que habitan este sector de la comuna 7.

“En esta jornada con el ente nacional analizamos toda la situación de la tragedia. Hemos buscado con ellos una solución definitiva para estas personas; dejamos algunas propuestas sobre la mesa, que también socializamos con la comunidad, y esperamos prontamente llevarlas a cabo”, indicó Harol Wilches, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo.

La administración de la alcaldesa Johana Aranda también propuso un proyecto de reasentamiento para las familias que lo perdieron todo por el incendio, para lo cual dispondría de un lote.

“Lo quieren hacer mediante un plan autogestionado. Este proceso, por las características que tiene y la manera en que lo quieren ejecutar, debe llevarse sí o sí ante el Ministerio de Vivienda. Ellos van a construir el plan, nos harán llegar la documentación y serán ese vehículo para que, con Vivienda, podamos avanzar. Estaremos muy prestos desde la Unidad para lo que el departamento necesite”, manifestó Azuero.