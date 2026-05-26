Alcaldía de Ibagué busca construir sede para dejar de pagar más de $12 mil millones en arrendamiento

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Alcaldía de Ibagué junto a empresarios chinos, avanzan en la estructuración del proyecto de construcción del Centro Administrativo Municipal de Ibagué (CAMI), un complejo que albergará la sede de la administración en el sector de la Samaria.

El predio en el que se desarrollará el proyecto está ubicado sobre la doble calzada que conduce al Aeropuerto Perales es propiedad del municipio y se convertiría en el aporte de la Alcaldía a esta alianza público-privada.

Además de las dependencias de la Alcaldía de Ibagué, se prevé construir auditorios para eventos y convenciones; espacios comerciales, amplias zonas de estacionamiento, plazoletas de comidas, entre otras instalaciones con el respaldo económico de una empresa de China.

Se espera que un equipo de Chengdú visite en los próximos meses la ciudad, con el propósito de implementar los diseños detallados del CAMI para seguir adelante en el proceso.

“El terreno es de 40.000 metros cuadrados y estamos hablando de una construcción cercana a los 33.000 metros cuadrados. Es importante contarle a los ibaguereños que el CAMI es una necesidad sentida y una preocupación que encontramos al llegar a la Administración, debido a la dispersión que tenemos en las dependencias”, afirmó Norma Margarita Cifuentes, secretaria Administrativa de la Alcaldía.

¿Cuál será la estructura financiera del proyecto?

En el marco de la estructuración financiera del proyecto, el Municipio aportaría el terreno y los empresarios chinos construirían el Centro, por lo que tendría que constituirse una sociedad como empresa industrial y comercial, similar al caso de Ibagué Limpia, explicó Ángel María Gómez. El funcionario agregó que los recursos que hoy paga la Alcaldía por concepto de arriendos serían usados para apalancar la inversión.

“Se constituiría un encargo fiduciario que manejaría los aportes de ambas partes, donde se cobrarían arriendos, se cobraría la explotación comercial y seguiríamos cancelando lo que pagamos hoy, pero en unas oficinas modernas, cómodas, en un edificio inteligente”, resaltó el Secretario de Hacienda.

¿Cuándo podría arrancar la construcción del CAMI?

Norma Margarita Cifuentes añadió que el propósito es contar con la estructura financiera del proyecto y los diseños del CAMI al cierre de este año, para iniciar la construcción en el primer trimestre de 2027, en un proceso que contará con mano de obra china ý nacional.

Con respecto a la compañía que implementará los diseños del CAMI, la secretaria destacó que “es una de las empresas de Chengdú más reconocidas en China y hace presencia en más de 30 ciudades de ese país”.

Los avances del CAMI se conocieron luego de la participación de funcionarios de la Alcaldía en el evento ‘Diálogo Global de Alcaldes 2026’, encuentro que reunió en Chengdú a representantes de 32 ciudades de 26 países.

Dato: la Gobernación del Tolima estaría interesada en hacer parte de este proyecto de inversión en la zona de expansión de Ibagué.