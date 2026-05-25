Capturan a 8 integrantes de las disidencias de alias Calarcá en el Tolima

Tolima

A través de su cuenta de X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la captura de 8 personas que estarían al servicio de las disidencias de alias ´Calarcá´ en el municipio de Dolores, Tolima.

“Cero tolerancia con los sicarios y extorsionadores. En desarrollo de operaciones sostenidas contra las estructuras armadas ilegales, nuestro Ejército con unidades de Gaula Militar y Gaula Policía lograron en Dolores, Tolima la captura, por orden judicial, de ocho integrantes de criminales al servicio de alias ‘Calarcá’”, dijo el ministro Pedro Sánchez.

Según el ministro de Defensa, este operativo afecta las capacidades criminales de este “cartel narcotraficante” para asesinar y extorsionar en la región del Tolima.

“Durante el operativo fueron incautadas cinco armas cortas, proveedores, cartuchos, radios de comunicación, un GPS, un chaleco balístico, elementos de intendencia y panfletos alusivos a esta organización criminal”, dijo Mindefensa.

Finalmente, el ministro de Defensa resaltó el trabajo de los integrantes de la fuerza pública entre ellos militares, policías y organismos de inteligencia que, “con valentía y compromiso, siguen protegiendo la seguridad y tranquilidad de los colombianos”.