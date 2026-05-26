¿Falta control a los limpiavidrios en Ibagué?

Ibagué

Nuevamente se ponen en el ojo del huracán los llamados limpiavidrios por protagonizar hechos violentos contra conductores en los semáforos de Ibagué, situación que no es nueva, pero el tiempo pasa y el problema sigue en las calles de la ciudad.

En las últimas semanas nuevamente varios videos se han convertido en virales en redes sociales, en estos se observa a estas personas intimidando a los conductores, sobre todo cuando quien va manejando es una mujer.

“Miren a este señor en la cuarta con Ferrocarril, intimidándolo a uno, solo porque uno no quiere, hago una denuncia pública porque es insoportable, ahí se me sentó en el carro”, denunció una mujer en un video en redes sociales.

Según el concejal de la Alianza Verde, William Rosas, no es un tema nuevo, pero que requiere atención de las autoridades que solo actúan cuando pasan este tipo de hechos, pero que no realizan controles constantes para evitar que el número de limpiavidrios siga creciendo.

“Es una denuncia que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, se han incrementado estas personas, lo que también ha generado el incremento de hechos violentos en los que en su mayoría los afectados son mujeres”, dijo Rosas.

El cabildante reiteró el llamado a las autoridades a realizar controles en sitios específicos en los que estos ciudadanos se ubican a realizar esta actividad, pero que terminan hostigando a los conductores.

“Nosotros hemos hecho un seguimiento a estos casos, respetamos la informalidad, muchos de ellos hacen este tipo de actividades para llevar la comida a la casa, pero que hay otros que detrás de esta fachada hostigan para conseguir el dinero para el consumo de sustancias psicoactivas”, resaltó el concejal de la Alianza Verde.

Finalmente, el cabildante hizo un llamado a las autoridades para que se haga control y vigilancia, ofrecer oportunidades reales laborales a estas personas y hacer campañas de denuncias ciudadanas.