Cierran temporalmente dos establecimientos de comercio por invadir el espacio público de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció el balance de los operativos realizado por parte de la Policía Metropolitana de Ibagué y la Alcaldía Municipal en la comuna 7 en el marco de inspección, vigilancia y control en diferentes sectores de la ciudad con el propósito de garantizar el orden, la seguridad y la convivencia ciudadana.

Según Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, en medio de los operativos se sancionaron con cierre temporal a dos establecimientos comerciales por invasión al espacio público, incumpliendo la normatividad vigente y afectando la movilidad y tranquilidad de los habitantes del sector.

Dato: en medio de los operativos de los controles se logró la incautación de armas blancas.

De igual manera, las autoridades desarrollaron la campaña ‘Bájale al volumen’, dirigida a propietarios de establecimientos comerciales y ciudadanos, buscando generar conciencia sobre la importancia de respetar los niveles permitidos de ruido y evitar afectaciones a la comunidad.

“Seguimos llegando a las diferentes comunas de Ibagué con operativos integrales para recuperar el orden y fortalecer la seguridad. En la comuna 7 realizamos controles importantes, donde se aplicaron cierres temporales por ocupación indebida del espacio público y también logramos la incautación de armas blancas”, manifestó el secretario de Gobierno, Francisco Espín.

Finalmente, Espín aseguró que estos operativos seguirán en distintos puntos de la ciudad. “Buscamos promover la sana convivencia y hacer un llamado al respeto entre vecinos y comerciantes. Vamos a seguir trabajando de manera permanente por una Ibagué más segura y organizada”.