Capturan a hombre señalado de abusar a sus hijas, sobrinas y nieta durante 26 años en el Tolima

Tolima

Un aberrante caso de abuso sexual e incesto estremece al departamento del Tolima. La Fiscalía General de la Nación informó que presentó ante un juez penal de control de garantías a un hombre de 60 años, señalado de abusar sexualmente de sus cinco hijas, dos sobrinas y una nieta en zonas rurales de Fresno y Rovira (Tolima), y en Bogotá.

Los hechos investigados comenzaron en 1998 y se prolongaron hasta 2024. Durante este tiempo habría ejercido diversos actos en contra de la formación y libertad sexual de ocho de sus familiares menores de edad, consolidando un patrón delictivo sistemático.

Las evidencias indican que la primera víctima fue su hija mayor, quien presuntamente fue sometida a distintos vejámenes entre los 7 y 12 años. Este comportamiento se repitió con sus otras hijas en fincas de Fresno y Rovira.

En todos los casos, al parecer, aprovechó la ausencia de su esposa para cometer los abusos; y posteriormente, ejerció amenazas de muerte contra las menores de edad para evitar que lo denunciaran.

Adicionalmente, se conoció que el hombre también habría intimidado y golpeado a su pareja porque se enteró de las agresiones sexuales perpetradas contra sus familiares durante más de dos décadas.

Por todo lo anterior, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, materializaron una orden de captura en su contra en diligencia realizada en Fresno, norte del Tolima.

Entretanto, una fiscal de la Seccional Tolima le imputó los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y violencia intrafamiliar, las tres conductas en modalidad agravada, e incesto. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Dato: la Fiscalía evitó revelar ante la opinión pública la identidad del hombre capturado.