Puerto de Barranquilla supera los 3,2 millones de toneladas en el primer trimestre 

La zona portuaria de Barranquilla continúa consolidándose como un eje estratégico para la economía regional y nacional. Durante el primer trimestre de 2026, las terminales movilizaron 3.276.382 toneladas de carga, lo que representa un crecimiento del 5% frente al mismo periodo de 2025.

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Este resultado se convierte en el mejor desempeño para un primer trimestre en los últimos cuatro años, evidenciando una recuperación sostenida del sistema portuario y un aumento en su competitividad.

Marzo, un mes clave para el repunte

El mes de marzo fue determinante en este comportamiento positivo, al registrar 1.271.461 toneladas movilizadas. Esta cifra no solo es la más alta en los últimos 18 meses, sino que también se posiciona como la tercera mejor en la historia del puerto.

Este impulso coincide con la conmemoración de tres años de condiciones de navegabilidad estables en el río Magdalena, destacadas por Cormagdalena, gracias al mantenimiento de un calado operativo de 10 metros.

Confianza y articulación impulsan resultados

El fortalecimiento del sector también ha sido posible por la articulación entre entidades públicas y privadas, lo que ha permitido recuperar la confianza de navieras, armadores y generadores de carga.

“Cada barco que llega o zarpa de la ciudad activa un encadenamiento productivo, logístico y social que beneficia a miles de familias”, afirmó Pablo Cuevas, presidente del Consejo Directivo de Asoportuaria, quien destacó el impacto del sector más allá de lo económico.

Crecen varios segmentos, con retos en carga líquida

El análisis por segmentos muestra incrementos en carga general, graneles limpios e industriales y contenedores. Sin embargo, la carga líquida presentó una disminución debido a la menor actividad de cabotaje.

En contraste, el coque de exportación empieza a mostrar señales de reactivación tras varios meses de caída, aunque aún se mantiene por debajo de sus niveles históricos.

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Dinamismo industrial y protagonismo local

Desde Asoportuaria resaltan que estos resultados reflejan el dinamismo industrial y comercial de la ciudad, incluso en medio de desafíos logísticos.

“Más del 50% de la carga movilizada tiene origen o destino en empresas locales, lo que demuestra la importancia del sector logístico y portuario para Barranquilla”, explicó Lucas Ariza, director del gremio, al referirse también a retos como las diferencias en fletes terrestres derivadas del SICETAC.