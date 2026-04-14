LARVARIA una puesta en escena sobre identidad, diversidad y transformación que recorrerá el país

Barranquilla recibirá este miércoles 15 de abril LARVARIA, una obra de la compañía Mandragorart que mezcla teatro, baile urbano, poesía y música pop en una propuesta que busca abrir conversación sobre identidad, inclusión y derechos humanos. La función será a las 7:00 p.m. en el Auditorio de la Aduana, con entrada gratuita y previa inscripción.

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La puesta en escena, dirigida por Albie Birmann, se presenta como una “metáfora viva” inspirada en los textos del escritor ítalo-español Angelo Nestore, cuya poesía sobre lo queer y el cuerpo sirve como base para una historia marcada por el amor propio, el dolor y la metamorfosis. Luego de su estreno en Barranquilla, la obra iniciará un minitour por Cartagena, Santa Marta y Bogotá.

En diálogo con Caracol Radio, Birmann, junto con los actores Iván Alfonso y Luck Pérez, explicó que la obra no solo busca entretener, sino también provocar preguntas sobre la manera en que la sociedad trata la diversidad.

“Es un acto de fe porque es seguir creyendo que a través del teatro se puede mejorar la sociedad, se pueden dar mensajes, se pueden hacer reflexiones que pueden dar al fin y al cabo un pensamiento diferente”, dijo el director al referirse a hacer teatro en una ciudad como Barranquilla y a la apuesta de seguir creyendo en el poder transformador de las artes escénicas.

El teatro como una forma de interpelar a la sociedad

Birmann aseguró que LARVARIA nace de una vivencia personal, pero también de las experiencias de personas trans y de realidades atravesadas por la violencia, el rechazo y la búsqueda de identidad. Según explicó, la obra habla de una sociedad que aún no logra ponerse plenamente de acuerdo frente a temas como la inclusión y los derechos humanos.

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El director insistió en que la inclusión no debe entenderse únicamente como un asunto de orientación sexual o identidad de género, sino también como un compromiso con las personas racializadas, con discapacidad o con distintas creencias. “La obra habla de eso, de lo que todavía en la práctica no se cumple, aunque en la ley parezca resuelto”, expresó.

En ese mismo sentido, la puesta en escena utiliza la imagen de la larva como símbolo del proceso de transformación. Para su creador, el cambio que atraviesan las personas trans es doloroso tanto en lo físico como en lo mental, y la obra busca representar ese tránsito entre el conflicto interior y la construcción de una identidad auténtica.

Iván Alfonso y Luck Pérez, dos miradas desde el elenco

Durante la entrevista, el actor Iván Alfonso destacó que la obra parte de una idea sencilla pero poderosa: todos los seres humanos son diversos. A su juicio, LARVARIA permite entender que el valor de una persona no depende de su orientación sexual: “Y algo que me parece muy interesante de la obra es que todo el mundo somos diversos. Algunos pertenecen a la población LGBTQ+, otros somos heterosexuales”.

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Alfonso, quien interpreta a Caner, afirmó que su personaje fue construido como una representación del machismo, de los patrones aprendidos en la familia, la educación y la religión, y de la manera en que esos mandatos influyen en el comportamiento de los hombres. También dijo que el proceso le ha permitido reflexionar y desaprender prejuicios.

Por su parte, el actor Luck Pérez explicó que su personaje: “representa esa retención que tienen ciertas personas al no aceptar lo que son, pero que proviene de eso, de esa homofobia, de no aceptar de lo que son, básicamente.”

Birmann resaltó que no todos los integrantes del colectivo Mandragorart pertenecen a la población LGBTIQ+, pero sí comparten la voluntad de construir desde la diversidad y el diálogo.