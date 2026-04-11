Inauguran ‘Las Curramberas’: el nuevo tour fluvial en Barranquilla que impulsará el turismo

Barranquilla suma un nuevo atractivo turístico con ‘Las Curramberas’, una experiencia fluvial que permite recorrer los caños conectados al río Magdalena, integrando naturaleza, historia y desarrollo comunitario.

Esta iniciativa hace parte de la apuesta de la ciudad por fortalecer su oferta turística, atraer visitantes y dinamizar la economía local, al tiempo que involucra a comunidades cercanas en actividades productivas sostenibles.

Las embarcaciones, entregadas por la CRA a la agencia ZeroStress, convierten a pescadores y habitantes de zonas aledañas a la ciénaga de Mallorquín en protagonistas del turismo de naturaleza, integrándolos a la cadena de valor del sector.

En paralelo, la Administración distrital adelanta jornadas de limpieza en el sistema de caños, incluyendo Caño Arriba, Caño del Mercado, Caño Las Compañías y Caño Los Tramposos, con el objetivo de reducir la contaminación y recuperar estos cuerpos de agua.

El alcalde Alejandro Char destacó el proceso de transformación que ha vivido la ciudad en los últimos años y el papel del turismo en su desarrollo. “Hace casi 18 años los barranquilleros no veían ni cerca la posibilidad de hacer de esta ciudad un destino turístico. Hoy estamos posicionándonos en el mundo por toda la oferta turística novedosa que estamos ofreciendo”, afirmó.

Asimismo, resaltó el impacto económico de estas iniciativas: “Barranquilla mira hacia su río Magdalena como una apuesta para seguir promoviendo el turismo, con el que cientos de familias impulsan la economía de sus hogares”.

¿Cómo es el recorrido?

El tour, operado por la agencia Zerostress BQ, tiene una duración aproximada de una hora. Durante el trayecto, los visitantes disfrutan de música y narraciones mientras recorren los históricos caños, especialmente el de Las Compañías.

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Uno de los momentos más destacados es la visita al Santuario de las Garzas, donde es posible observar más de 25 especies de aves y fauna como nutrias, chigüiros, caimanes e iguanas, en un entorno natural que resalta la riqueza ecológica de la zona.

El recorrido estará disponible de martes a domingo en los siguientes horarios: 3:00 p.m., 4:00 p.m., 5:00 p.m. y 6:00 p.m. Los interesados pueden obtener más información a través de la cuenta de Instagram @zerostressbq.