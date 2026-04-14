Perú explica ataque a embarcación colombiana en la frontera: se negaron a detenerse y dispararon

La Cancillería peruana informó que la Marina de Guerra de ese país abrió fuego contra una embarcación colombiana porque la lancha de carga se negó a detenerse e identificarse y, desde la embarcación, se disparó a los uniformados. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía cancillería peruana)

El Gobierno de Perú explicó que el incidente denunciado el lunes por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde el capitán de una embarcación murió a disparos de la Marina de Guerra del Perú en el río Putumayo, en la frontera amazónica de ambos países, se debió a que dicha nave se negó a identificarse y abrió fuego contra los militares, lo que dejó herido a uno de ellos.

Los hechos ocurrieron en el río Putumayo, que hace de frontera natural entre los territorios de ambos países, el pasado domingo 12 de abril en torno a las 9PM hora local, durante un patrullaje fluvial de la Armada peruana para vigilar las fronteras en la jornada de las elecciones generales, con el objetivo de evitar acciones violentas contra locales electorales.

A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo peruano explicó que “dos lanchas rápidas de la Marina de Guerra del Perú tuvieron contacto con una embarcación de carga colombiana, a la cual solicitaron se detenga y se identifique, conforme a lo establecido en la Cartilla de Seguridad para Unidades Militares y de Policía Fronterizas de las Repúblicas del Perú y Colombia”.

Dispararon primero

De acuerdo al Ejecutivo peruano, la embarcación de carga colombiana se negó a identificarse y comenzó a disparar contra las dos lanchas militares de Perú“.

“Como consecuencia un efectivo naval peruano resultó herido con munición de fusil de guerra (probablemente calibre 7.62 mm). El efectivo se encuentra estable”, reportó en su comunicado la Cancillería peruana, donde también reveló daños en las lanchas con múltiples orificios de balas.

Asimismo, el Gobierno de Perú confirmó la detención de dos tripulantes de la embarcación colombiana, que siguió su curso hacia territorio colombiano después del incidente.

Colombianos en custodia

Los dos detenidos “permanecen bajo su custodia, conforme al ordenamiento jurídico peruano y con plena observancia del principio de presunción de inocencia y las garantías del debido proceso, lo cual incluye el acceso oportuno a la asistencia consular por parte del Consulado General de Colombia en Iquitos”, señaló el Ministerio de Exteriores.

Además del fallecido, de 82 años, un hombre que resultó herido en el intercambio de disparos “cruzó la frontera posteriormente por sus propios medios para atenderse en los servicios de salud de la localidad peruana de El Estrecho, y luego fue evacuado por una aeronave de la República de Colombia para continuar su recuperación”.

Lo qué se sabe en Colombia

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, los hechos ocurrieron el domingo, 12 de abril, hacia las 9:00 de la noche, a la altura de Marandúa (Amazonas), frente a la población de El Estrecho, en Perú, cuando una unidad fluvial peruana, en labores de patrullaje, detectó dos embarcaciones —una lancha y un remesero— y en ese procedimiento se presentaron disparos.

“En el desarrollo de este procedimiento se presentaron disparos”, indicó el ministro. Como consecuencia, murió el ciudadano colombiano José Miguel Gutiérrez Baquero, de 82 años, propietario de la embarcación de carga.

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Además, uno de sus hijos resultó herido y está siendo atendido en San Antonio del Estrecho, en Perú. Otros dos tripulantes de la embarcación permanecen detenidos por autoridades peruanas.

El funcionario también reveló que desde muy temprano se estableció comunicación con la Armada del Perú y que se sostuvo contacto directo con su homólogo en ese país.