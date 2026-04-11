Ecuador no buscará comprar más energía a Colombia y analiza conexión eléctrica con Perú

La ministra de Ambiente y Energía ecuatoriana señaló que no es necesario buscar a Colombia para garantizar el flujo eléctrico en el país. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Las relaciones de Colombia y Ecuador están en su punto más bajo en casi dos décadas por una guerra comercial de trasfondo político que elevó los aranceles en el comercio bilateral al 100 % y llevó a los dos gobiernos a llamar a sus respectivos embajadores en Bogotá y Quito.

Estas tensiones no son nuevas y han escalado a varios niveles, incluído el energético luego de que Colombia decidiera dejar de vender energía a Ecuador.

La ministra de Ambiente y Energía ecuatoriana, Inés Manzano, señaló que su país no buscará retomar la compra de electricidad a Colombia porque no es necesario dado que el sistema eléctrico del país se mantiene estable y tampoco existen riesgos de cortes de luz.

Manzano indicó que el país se encuentra bien, que no habrá apagones y que tienen cubierta la demanda energética para todos los meses incluyendo los que son de mayor consumo. A esto agregó que se va a fortalecer la conexión energética con Perú para importar 50 megavatios.

No era dependencia sino ahorro

La ministra explicó que la idea de comprar electricidad a Colombia no buscaba garantizar la electricidad en el país sino ahorrar recursos dado que importar la energía preservaba los embalses y, de paso, evitaba el gasto en generación térmica que cuesta más que comprar la electricidad.

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“Muchas veces comprar es más barato que generar con térmica (...) El ahorro va directo al bolsillo de los ecuatorianos” dijo la Ministra agregando que la compra tenía como centro aliviar los costos para generadoras y distribuidoras.

Comunidad Andina pide retomar diálogos

El secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez, hizo un llamado urgente a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; y de Ecuador, Daniel Noboa, para que retomen urgentemente el diálogo, después de que la guerra comercial entre ambos países se haya elevado con aranceles del 100 % y el mandatario colombiano haya dado pistas de abandonar el organismo integrado por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú.

La Comunidad Andina indicó en un comunicado que Gutiérrez se comunicó con ambos gobernantes para recordarles que “el proceso de integración andino es el resultado de casi sesenta años de esfuerzo sostenido, durante los cuales los Países Miembros han consolidado un espacio común de comercio, cooperación y desarrollo”.

El diplomático peruano expresó su “profunda preocupación por las medidas recientes” al señalar que, “lejos de contribuir a una solución mutuamente satisfactoria, generan efectos adversos tanto para las partes como para el conjunto de la subregión andina, y podrían incidir en los compromisos internacionales asumidos, así como en el espíritu de solidaridad e integración que orienta a los países andinos”.

Sector exportador pide desescalar los aranceles

La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) pidió a los gobiernos de su país y de Colombia desescalar, “con carácter de urgente”, el anunciado incremento de los aranceles al 100 % en el marco de la guerra comercial desatada en enero pasado por Quito a fin de presionar a Bogotá para que refuerce la seguridad en la frontera.

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En un comunicado, la Fedexpor anotó que Ecuador y Colombia han construido una de las relaciones de integración comercial “más relevantes de la región”, sostenida por una vinculación histórica entre sus sectores productivos, sus cadenas logísticas y un intercambio permanente de bienes y servicios que genera empleo, inversiones y oportunidades a ambos lados de la frontera.

Añadió que “las diferencias políticas no pueden comprometer los legítimos objetivos de reforzar la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico, ni poner en riesgo el patrimonio comercial compartido por casi 60 años de una integración económica consolidada entre ambos países”.