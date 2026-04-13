MinDefensa confirmó la muerte de un colombiano tras disparos de la Marina de Perú en el río Putumayo

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó que un ciudadano colombiano murió en medio de un procedimiento de la Marina de Guerra del Perú en el río Putumayo, en zona de frontera.

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¿Qué reveló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez?

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, los hechos ocurrieron el domingo, 12 de abril, hacia las 9:00 de la noche, a la altura de Marandúa (Amazonas), frente a la población de El Estrecho, en Perú, cuando una unidad fluvial peruana, en labores de patrullaje, detectó dos embarcaciones —una lancha y un remesero— y en ese procedimiento se presentaron disparos.

“En el desarrollo de este procedimiento se presentaron disparos”, indicó el ministro. Como consecuencia, murió el ciudadano colombiano José Miguel Gutiérrez Baquero, de 82 años, propietario de la embarcación de carga.

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Además, uno de sus hijos resultó herido y está siendo atendido en San Antonio del Estrecho, en Perú. Otros dos tripulantes de la embarcación permanecen detenidos por autoridades peruanas.

El funcionario también reveló que desde muy temprano se estableció comunicación con la Armada del Perú y que se sostuvo contacto directo con su homólogo en ese país.

“Desde muy temprano se ha mantenido comunicación con la Armada del Perú. Igualmente, me comuniqué con el ministro de Defensa de ese país”, señaló.

Manejo del caso

De manera preliminar, ambos gobiernos acordaron priorizar la atención médica del ciudadano herido, facilitar la actuación de las autoridades judiciales y activar canales diplomáticos para conformar una comisión binacional.

“Solicitar la activación de los canales diplomáticos para conformar una comisión binacional (…) con el fin de esclarecer con total rigor lo sucedido y determinar las responsabilidades a que haya lugar”, afirmó.

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El ministro aseguró que el objetivo es avanzar con responsabilidad, garantizar la verdad de lo ocurrido y mantener la cooperación entre ambos países.

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