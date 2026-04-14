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14 abr 2026 Actualizado 00:54

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Internacional

Cancillería solicitó a Perú esclarecer ataque contra embarcación en el río Putumayo

Cancillería de Colombia imagen de referencia. Foto: Colprensa.

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Lina María Vegavegacabravegacabra

La Cancillería de Colombia solicitó formalmente a las autoridades del Perú que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el ataque contra una embarcación que fue impactada por disparos la noche del 12 de abril en el río Putumayo.

Cabe recordar que en este hecho murió el capitán de la embarcación.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a su homólogo peruano informar sobre el estado de salud, la situación jurídica y la ubicación de los ciudadanos colombianos que tripulaban la embarcación.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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