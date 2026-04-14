Cancillería solicitó a Perú esclarecer ataque contra embarcación en el río Putumayo

La Cancillería de Colombia solicitó formalmente a las autoridades del Perú que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el ataque contra una embarcación que fue impactada por disparos la noche del 12 de abril en el río Putumayo.

Cabe recordar que en este hecho murió el capitán de la embarcación.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a su homólogo peruano informar sobre el estado de salud, la situación jurídica y la ubicación de los ciudadanos colombianos que tripulaban la embarcación.

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