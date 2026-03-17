Comunidades empiezan a originar protestas por brotes de inseguridad en Cúcuta

Cúcuta

El aumento de las situaciones de inseguridad en Cúcuta por hurtos, ataques armados y sicariato tiene preocupada a la ciudadanía en varios sectores de la ciudad, quienes empezaron a promover protestas contra las autoridades.

En las últimas semanas se ha elevado el número de ataques de delincuentes en varios barrios y zonas comerciales, situación que mantiene en máxima alerta a la ciudadanía.

La comunidad del barrio San Luis, es la primera en levantar la voz por esta situación tan compleja que se ha empezado a registrar en esta capital.

Uno de los líderes del sector dijo a Caracol Radio que “estamos muy preocupados a cualquier hora salen los hombres en moto atracan a las personas en la calle, en negocios, y en manada y esto parece que no tiene ningún control. No vemos a la policía metropolitana, esto se ha vuelto el pan de cada día”.

Por esta situación, explicó “estamos coordinando con los lideres comunales y miembros de las juntas esta misma actividad en sus comunas. Hoy nadie se escapa de la delincuencia, a cualquier hora del día”.

La manifestación se cumplirá el próximo sábado en el parque principal de san Luis a partir de las 4 pm.