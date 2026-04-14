Ordenan evacuación preventiva por daños en 12 viviendas en Itagüí tras fuertes lluvias

Itagüí, Antioquia

Al menos 12 viviendas resultaron afectadas en la vereda El Porvenir 2, en Itagüí, tras las fuertes lluvias que generaron daños estructurales y pusieron en riesgo a sus habitantes.

La situación fue identificada por la Alcaldía de Itagüí luego de una inspección técnica realizada por la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo, en articulación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que evidenció afectaciones que comprometen la seguridad de las edificaciones, como grietas e inestabilidad del terreno.

Ante este panorama, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de las viviendas comprometidas, mientras un equipo técnico continúa evaluando la magnitud de la emergencia y las acciones a seguir.

La Alcaldía informó que avanza en el censo de las viviendas afectadas y brinda acompañamiento integral a las personas impactadas. Como parte de la atención, se otorgarán subsidios de arrendamiento temporal a las familias que deban salir de sus hogares.

Las autoridades también hicieron un llamado a la comunidad a mantener medidas de prevención durante la temporada de lluvias, al advertir que la intensidad de las precipitaciones puede generar saturación del suelo y aumento en los niveles de las quebradas.

El monitoreo en la zona se mantiene activo mientras continúan las evaluaciones técnicas.

Emergencias por las lluvias

Las intensas lluvias de los últimos meses en el Valle de Aburrá han generado graves emergencias. En la comuna 3 de Medellín, las autoridades ordenaron la evacuación de 245 personas que habitan 89 viviendas debido al riesgo latente de desbordamiento de la quebrada La Máquina.

La fuerte creciente dejó como víctima fatal a un niño de 5 años en esta zona de la ciudad en medio de las emergencias por las lluvias.