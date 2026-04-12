Más de 40 familias deben evacuar en Manrique debido a las emergencias por las lluvias

Medellín

La Alcaldía de Medellín avanza en la evacuación preventiva de 44 familias que habitan en zona de alto riesgo no mitigable en el sector Las Granjas-Jardín, en la comuna 3-Manrique, tras las emergencias ocasionadas por las lluvias.

La medida se concentra en el área cercana a la quebrada La Máquina, donde el pasado 3 de abril se desbordó y provocó la muerte de un menor de 5 años.

Evacuación preventiva en zonas de alto riesgo

Una comisión interinstitucional, conformada por cerca de 30 funcionarios, adelanta recorridos puerta a puerta para sensibilizar a las familias sobre el peligro de permanecer en zonas inestables.

Según el balance oficial, 18 familias ya iniciaron la búsqueda de vivienda en arriendo, 10 escucharon la información sin tomar una decisión inmediata y 12 se mantienen renuentes a evacuar. Durante la jornada más reciente, tres familias salieron del sector, dos por cuenta propia con apoyo logístico y una mediante traslado humanitario.

“La quebrada no es que haya ingresado a las casas. Las casas están emplazadas en el margen de la quebrada y algunas sobre la quebrada. Es por eso que nos hemos invitado a esta evacuación humanitaria, entregando toda la oferta institucional, acompañándolos uno a uno para poder sensibilizar y socializar estas condiciones de riesgo que que persisten”, explicó el director del DAGRD Carlos Quintero.

La Alcaldía de Medellín informó que ofrece acompañamiento integral a las familias afectadas que incluye subsidios de arrendamiento a través de Isvimed, traslado de enseres, atención social y opciones de alojamiento temporal, además de brindar atención a animales de compañía mediante el Centro de Bienestar Animal La Perla.

Las autoridades reiteraron el llamado urgente a evacuar, advirtiendo que el riesgo en la zona es real e inminente debido a la inestabilidad del terreno y las fuertes lluvias, motivo por el que la Alcaldía de Medellín declaró calamidad pública.