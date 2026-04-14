“No defiendo las mafias, las concesiones a los criminales las ha hecho usted”: Dilian a Petro

AME5140. BOGOTÁ (COLOMBIA), 27/07/2024.- Fotografía del 23 de julio de 2024 de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, hablando durante entrevista con EFE en Bogotá (Colombia). Toro cree que un cese el fuego entre grupos armados del Pacífico "puede pasar" y sería "una demostración de la voluntad" de paz ante la próxima celebración de la COP16 en Cali, capital de esa región. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

“No mienta, yo no defiendo a las élites, respéteme, yo no defiendo a las mafias”, fue la dura respuesta de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, al presidente Gustavo Petro, en medio de la creciente polémica por el catastro.

El pronunciamiento se da luego de que el jefe de Estado la señalara de tener cercanía con grandes propietarios de tierra vinculados a la ilegalidad.

“Usted, Dilian, no está defendiendo a los campesinos, usted está defendiendo a los grandes azucareros que monopolizan el uso de la tierra en el Valle del Cauca, y a quienes se han apropiado de la tierra oscuramente; ellos son sus amigos y usted quiere que no le paguen los impuestos a los municipios.”, escribió Petro en su cuenta de X.

Frente a esto, la mandataria aseguró que, por el contrario, es el jefe de Estado el que ha favorecido a estructuras ilegales.

“Las concesiones a los criminales las ha hecho usted en su gobierno, a los narcoterroristas, no intente con mentiras dar la vuelta a la realidad”, afirmó.

Toro también le recordó al presidente su pasado antes de llegar a la vida institucional, señalando que hoy, como jefe de Estado, debe actuar con responsabilidad.

“Aquí, quien ha estado como ilegal ha sido usted. Gracias a un proceso de paz se reintegró usted a la institucionalidad y llegó a la presidencia, así es la democracia y a esas reglas nos atenemos. Corresponde a usted como presidente que es decir la verdad, pero eso es pedir mucho. Correspondería guardar las formas, pero eso también es un imposible”, señaló.

Finalmente, la gobernadora cuestionó la gestión del Gobierno frente a la actual crisis, asegurando que los mandatarios regionales están enfrentando las consecuencias del descontento social por el avalúo catastras, que ha derivado en bloqueos en distintas regiones del país.