Gobernadora del Valle arremete contra la ANT por entrega de tierras a comunidades de otras regiones

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, lanzó fuertes críticas contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por la adjudicación de predios en el departamento.

La reacción de la mandataria se dio tras las declaraciones del director de la entidad, Juan Felipe Harman, quien aseguró que la falta de articulación y voluntad política en el Valle del Cauca está frenando la recuperación de predios.

Toro aseguró que el funcionario falta a la verdad frente a los procesos de coordinación con la Gobernación y recordó que el departamento ya cuenta con un Comité de Reforma Agraria activo, desde donde se han elevado múltiples solicitudes de reunión sin obtener respuesta.

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“Existen 86 comunidades afrodescendientes que están solicitando tierra del Valle del Cauca, 16 comunidades indígenas que también están solicitando tierras y se lo he dicho a usted personalmente que necesitamos que a esas personas les adjudiquen predios, pero usted, a pesar de todas las comunicaciones, de todas las solicitudes, a pesar de los chats que le he enviado a su celular, no ha puesto sus ojos en el valle del Cauca” señaló.

Además, cuestionó que la entidad esté entregando tierras a comunidades de otros departamentos, lo que ha generado tensiones en zonas rurales del Valle del Cauca.

“Usted ha puesto sus ojos en las tierras del Valle del Cauca para atraer personas de otros departamentos. Usted no respeta a la gente del Valle del Cauca. Ha habido enfrentamientos entre comunidades. La SAE la maneja el gobierno nacional y usted tiene que comprarle las tierras a la SAE para entregársela a las a las comunidades”, dijo la mandataria.

Agregó que estas adjudicaciones no están acompañadas de condiciones básicas como proyectos productivos, acceso a servicios públicos y garantías de sostenibilidad para las comunidades beneficiadas.

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“Usted solamente trae a las comunidades, pero no les da proyectos productivos, ni siquiera agua ni luz, eso le queda al alcalde o a la gobernación del Valle para que le solucione los problemas”, agregó.

Pese a las críticas, la mandataria reiteró su disposición al diálogo e insistió en la necesidad de una articulación efectiva con el Gobierno nacional para garantizar que la entrega de tierras priorice a las comunidades del Valle del Cauca.