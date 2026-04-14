Niegan libertad por vencimiento de términos a Andrés Calle e Iván Name por el caso UNGRD

La Corte Suprema de Justicia volvió a negarle la libertad a los excongresistas Andrés Calle y Iván Name, al rechazar una solicitud basada en el vencimiento de términos dentro del proceso que se adelanta en su contra por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

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La decisión fue adoptada por la Sala de Primera Instancia, que concluyó que aún no se ha superado el plazo máximo permitido para mantener la medida de aseguramiento, contrario a lo expuesto por la defensa.

Los abogados de ambos señalaban que ya habían transcurrido más de seis meses desde que quedó en firme la resolución de acusación sin que se hubiera culminado la audiencia de juzgamiento, lo que, a su juicio, abría la puerta a una libertad provisional. Sin embargo, el alto tribunal precisó que, en este caso, el término aplicable puede extenderse hasta los doce meses.

Esa ampliación obedece a una prueba clave decretada dentro del proceso: la ampliación del testimonio de Carlos Ramón González, quien se encuentra asilado en Nicaragua. Según la Corte, esta diligencia en el exterior implica mayores complejidades logísticas que justifican un plazo más amplio.

Además, la Sala tuvo en cuenta que se han realizado gestiones para ubicar al testigo, aunque hasta ahora no han dado resultado, y que no se evidencia inactividad por parte de las autoridades judiciales que permita conceder la libertad por vencimiento de términos.

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Con estos argumentos, la Corte concluyó que no se cumplen las condiciones para levantar la medida de aseguramiento, por lo que Calle y Name deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso en su contra.

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