Corrupción UNGRD: Corte ordenó allanamiento a apartamento de Andrés Calle en Montería

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Corte Suprema de Justicia adelanta un allanamiento contra el exrepresentante a la Cámara Andrés Calle en su residencia ubicada en Montería. La diligencia se realiza en cumplimiento de una orden emitida dentro del auto de pruebas en el juicio que se sigue en su contra.

De acuerdo con la investigación, en ese apartamento el excongresista habría recibido cerca de mil millones de pesos por parte de Sneyder Pinilla, en medio del escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La inspección judicial fue ordenada por el magistrado Jorge Emilio Caldas, como parte de las pruebas que se practican en esta etapa del proceso, en la que ya se surte el juicio contra el exparlamentario.

Según las líneas de investigación conocidas en este caso, los recursos entregados por Pinilla harían parte de un presunto entramado de corrupción que buscaba asegurar apoyos políticos en el Congreso de la República, particularmente para favorecer iniciativas y decisiones relacionadas con el Gobierno nacional.

Es decir, el dinero habría tenido como propósito influir en actuaciones legislativas, en medio de la discusión de proyectos clave y del manejo de recursos públicos.

Este caso se enmarca en las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación y el manejo de recursos públicos destinados a la atención de emergencias.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: