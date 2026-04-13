Carlos Carrillo denuncia “extorsión” de $2.000 millones a contratista en el Fondo Adaptación

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El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, conversó en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y denunció la “extorsión” a la que está siendo sometido un contratista en el Fondo Adaptación por un contrato de dinámicas en La Mojana, uno que él dejó estructurado cuando pasó por la dirección de esa entidad, que ahora dirige Angie Rodríguez.

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“(La denuncia) no tiene que ver directamente con la UNGRD, sino con el Fondo Adaptación, con un proyecto que dejé estructurado, el de dinámicas en La Mojana. La denuncia la hace un contratista que quiere mantener su nombre en reserva”, dijo, resaltando que él expone el caso porque no tiene “miedo”.

Manifestó que se trata de una “extorsión” porque al contratista no le pagan, y para hacerlo le cobran el 10% del valor del contrato, lo que se traduce en alrededor de $2.000 millones.

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Carrillo también comentó que en la versión del contratista se dan nombres y se detallan reuniones informales con funcionarios del Fondo Adaptación para cobrar la coima.

“Este contratista no sé si realmente tenga una grabación, pero su testimonio es más que suficiente para que la Fiscalía inicia la investigación”, dijo.

¿Quién pide el 10% es una persona que puede ayudar a aprobar el contrato?

“Sí, es así. Incluso da nombre en la denuncia y eso es muy grave”, indicó.

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De esta manera, hizo un llamado a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que le dé celeridad a este tipo de investigaciones. “No puede ser que salgamos de un escándalo como el de la UNGRD, que tanto daño le ha hecho al país, y que esas personas sigan en lo mismo”.

Señaló que se trata de una denuncia encaminada hacia la actual gerencia del Fondo Adaptación, aclarando que allí quedan personas que estaban el año pasado con él, pero “la inmensa mayoría los llevó Angie Rodríguez”.

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“La persona está dispuesta a acudir a las autoridades. Lo que sucede es que, en la mayoría de los casos, los contratistas ceden a esas presiones y se cierra el círculo de la impunidad”, aseveró.

¿Cuánto es el monto del contrato en el Fondo Adaptación?

Informó que el proyecto completo supera el billón de pesos, por lo que cada uno de los contratos rondan los $15.000 millones.

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Finalmente, afirmó que dicho proyecto, que el adelantó cuando fue gerente del Fondo Adaptación, es algo por lo que él seguirá respondiendo ante los entes de control, más con la investigación que pide haga la Fiscalía.

“No es un secreto que nuestro Gobierno tiene enemigos, pero la orden que me dio el presidente es hacer esto”, concluyó.

Escuche la entrevista completa con Carlos Carrillo aquí:

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