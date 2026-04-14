Multa de $60 millones a conductor que no permitió que le realizaran prueba de alcoholemia en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio José Pineda, comandante del Cuerpo de Agentes de Tránsito de la Alcaldía de Ibagué, confirmó que el conductor que protagonizó un accidente múltiple en la calle 10 con carrera Segunda fue sancionado por no permitir que le practicaran la prueba de alcoholemia.

Esta persona además intentó fugarse, pero fue detenida por parte de la Policía para que respondiera por los daños ocasionados a un automóvil particular y una motocicleta.

La multa que le aplicaron las autoridades de tránsito luego que se negara a realizarse la prueba de embriaguez será superior a los $62 millones como lo establece la norma para estos casos.

“Al llegar al lugar, los agentes identificaron a uno de los conductores en evidente estado de alteración, con signos que indicarían un posible estado de embriaguez. Durante la aplicación del protocolo legal, el conductor se negó a realizar la prueba de embriaguez, lo que constituye una infracción por renuencia”, dijo José Pineda, comandante del Cuerpo de Agentes de Tránsito de la Alcaldía de Ibagué.

Esta infracción conlleva una multa de 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que supera los $60 millones, además de la inmovilización del vehículo por 20 días hábiles y el estudio de la suspensión o cancelación de la licencia de conducción.

“El llamado es a la conciencia, a la responsabilidad en la vía y a evitar combinaciones peligrosas como conducir bajo los efectos del alcohol”, puntualizó José Pineda, comandante del Cuerpo de Agentes de Tránsito.