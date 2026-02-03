¿Por qué algunas personas no toleran el alcohol? Esto dicen los expertos

Según un articulo realizado por la Clínica Mayo en 2022 la intolerancia al alcohol es una condición que puede provocar reacciones físicas poco después de consumir bebidas alcohólicas.

A diferencia de una alergia, esta condición suele estar relacionada con la incapacidad del organismo para procesar adecuadamente el alcohol.

Según información del artículo, la intolerancia al alcohol se produce por un trastorno genético que impide que el cuerpo descomponga de manera eficiente las toxinas del alcohol.

En estos casos, la única forma efectiva de evitar los síntomas es reducir o eliminar el consumo de bebidas alcohólicas.

Síntomas más comunes de la intolerancia al alcohol

Según el articulo medico de la Clínica Mayo las personas con intolerancia al alcohol pueden presentar diversas manifestaciones físicas, entre ellas:

Enrojecimiento facial o rubor.

Ronchas en la piel con picazón.

Congestión o goteo nasal.

Náuseas, vómitos o diarrea.

Presión arterial baja.

Empeoramiento de enfermedades respiratorias como el asma.

Posibles causas y factores asociados de la intolerancia al alcohol

Además del componente genético, algunas reacciones pueden estar relacionadas con ingredientes presentes en las bebidas alcohólicas, especialmente en el vino y la cerveza.

Entre estos se encuentran sulfitos, conservantes, histamina, granos como trigo, maíz o centeno, y otras sustancias derivadas de la fermentación.

Asimismo, combinar alcohol con ciertos medicamentos puede desencadenar reacciones adversas. En casos poco frecuentes, el dolor intenso tras consumir alcohol puede ser señal de enfermedades más graves.

¿Cuándo consultar al médico en caso de padecer intolerancia al alcohol?

Según información médica del articulo de la Clínica Mayo publicado en 2022, no siempre es necesario acudir a un profesional de la salud si los síntomas son leves y esporádicos.

Sin embargo, se recomienda consultar al médico si las reacciones son intensas, persistentes o si se sospecha una alergia o interacción con medicamentos.

¿Se puede prevenir la intolerancia al alcohol?

Actualmente no existe una forma de prevenir la intolerancia al alcohol.

La principal recomendación es evitar el consumo de alcohol o de las bebidas que contengan los ingredientes que provocan la reacción.

“Leer las etiquetas de las bebidas para saber si contienen algún ingrediente o aditivo que pueda causarle una reacción, como sulfitos o ciertos granos. Sin embargo, tenga en cuenta que es posible que las etiquetas no detallen todos los ingredientes.” menciona la Clínica Mayo.

