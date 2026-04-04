Agente de tránsito resulta lesionada tras ser atropellada por un conductor en estado de embriaguez

La agente se dirigía a un operativo de control contra los piques ilegales en Tuluá, pero terminó con una grave lesión luego de ser embestida por un vehículo, cuyo conductor presuntamente se encontraba en estado de embriaguez.

Según informó Rubén Sáchica, director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial del municipio, el procedimiento se desarrollaba en compañía de la Policía y el Ejército, pero mientras los agentes se desplazaban por una de las vías intervenidas, una camioneta colisionó contra la agente de tránsito identificada como Viviana Zúñiga, quien se movilizaba en un vehículo oficial.

“Los agentes iban atravesando sobre la carrera 29 y a de la calle 25 un vehículo que al parecer iba con una persona en estado de embriaguez colisiona o se choca con la gente de tránsito. quien sufrió fractura de fémur, fue intervenía, se le hizo la cirugía”, dijo el director Sáchica.

El impacto fue de alta gravedad, actualmente permanece en observación médica y se espera que en las próximas horas sea dada de alta.

Las autoridades lograron identificar al conductor involucrado, así como el vehículo, que también presentó daños considerables. De acuerdo con el reporte oficial, al responsable se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado positivo.

El caso continúa bajo investigación. Las autoridades adelantan labores de verificación en la zona y análisis de imágenes de cámaras de seguridad del sector para esclarecer completamente lo ocurrido.

Desde el organismo de movilidad se hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente durante estas fechas, a actuar con prudencia, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y respetar las normas de tránsito para prevenir este tipo de hechos.