“Hay inventario para 4 o 5 días”: Fenavi alerta riesgo de escasez de huevo por bloqueos viales

Gonzalo Moreno habla sobre el riesgo de escasez de alimento por bloqueos viales en el país. / Foto: Suministrada

En entrevista con Caracol Radio, el presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Gonzalo Moreno, advirtió sobre las consecuencias que están dejando los bloqueos en varias regiones del país, especialmente en Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá por el incremento del impuesto predial.

Moreno explicó que la situación ya está impactando la cadena de abastecimiento. “Tenemos en este momento 10 millones de huevos represados y 1.500 toneladas de carne de pollo que no están pudiendo llegar a los consumidores”, afirmó.

Además, alertó que aunque aún hay reservas, el panorama podría cambiar rápidamente. “Se tiene inventario de huevo y carne de pollo sólo para 4 o 5 días”, indicó.

Asimismo, señaló que el suministro de alimento para las aves ya comienza a verse comprometido. “Para alimentar los 47 millones de aves que tenemos en Santander, necesitamos 7 mil toneladas de alimento diarios, que no ha podido entrar desde el pasado viernes en algunas granjas (…) tenemos provisiones sólo para 2 o 3 días”, afirmó.

Esta crisis también golpea el comercio exterior del sector: De hecho, tuvieron que cancelar la exportación de millones de huevos hacia Cuba. “Teníamos que salir con 3 millones de huevos para el Caribe (…) tocó cancelar esa exportación porque no se puede dar la garantía de llegar al puerto de Cartagena”, aseguró.

Finalmente, Moreno aseguró que aunque Fenavi no está de acuerdo con el incremento predial, es urgente desbloquear las carreteras: “no podemos permitir el bloqueo de vías, porque todos los consumidores terminamos pagando”.

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