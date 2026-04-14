IGAC autoriza a direcciones territoriales ajustar porcentajes de alza del avalúo catastral

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) emitió este 14 de abril la resolución 0384 de 2026 que permite a las direcciones territoriales ajustar los porcentajes de incremento de valores catastrales mediante actos administrativos de carácter general.

Esta medida, adoptada en el marco de las manifestaciones en contra de la actualización del avalúo catastral y su impacto sobre el incremento del impuesto predial, busca asegurar la coherencia técnica y la adecuada incorporación de la información en la base catastral para la vigencia.

El Instituto determinó que las modificaciones definidas deberán ser aplicadas “de manera general y uniforme sobre las zonas objeto de ajuste”.

Además, estableció que los encargados de las direcciones territoriales tendrán que sustentar, con argumentos técnicos, los criterios asociados a la Ley 2294 de 2023, así como la consistencia existente entre la información catastral y su incorporación al Sistema Nacional Catastral.

Adicionalmente, los valores unitarios por terreno y las zonas homogéneas geoeconómicas tendrán que ser coherentes.

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