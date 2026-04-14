Gobernador de Santander anuncia acuerdos y espera que este martes se levanten los bloqueos por paro

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Gobernador de Santander espera que este martes se levanten los bloqueos por paro

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar del bloqueo en las vías del departamento que ha afectado la movilización de miles de personas, un paro en contra el incremento en el avalúo catastral y el impuesto predial.

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“Estuvimos trabajando con el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para escuchar a los voceros. A las 12:00 de la noche hicimos una reunión y se llegó a un acuerdo: se firma una resolución que autoriza al IGAC regional para hacer la revisión de los ajustes de los avalúos catastrales”, indicó.

De esta manera, reveló que tienen previsto que los bloqueos en medio del paro se levanten a más tardar a las 2:00 de la tarde.

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“Esperamos que el día de hoy se levanten los bloqueos y es una buena noticia para todo el mundo. Pido paciencia”, dijo.

Es desproporcionado el aumento en impuesto con el predial y avalúo catastral

“Si yo tenía una finca que vale 100 millones de pesos y paga 50.000 pesos de impuesto al año, lo máximo que pueden subir es a 150.000 pesos”, explicó.

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Finalmente, hizo una invitación a que las personas revisen y si tienen un problema, avisen para que se puedan solucionar.

Escuche la entrevista completa aquí: